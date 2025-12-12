La Oreja de Van Gogh celebra su 30 aniversario volviendo a los escenarios con su formación original

Imagen cedida.

La Oreja de Van Gogh regresará en 2026 a Canarias en su gira ‘Tantas cosas que contar’ con dos conciertos programados en las islas: el primero el 23 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria y el segundo, al día siguiente en Adeje (Tenerife), según ha anunciado este viernes su productora.

En concreto, los recitales tendrán lugar en el anexo al estadio de Gran Canaria y en el campo de fútbol de Adeje, con entradas que se ponen a la venta este lunes a las 11.00 horas (hora canaria) en la plataforma www.entadas.com.

Formación original

La Oreja de Van Gogh celebra su 30 aniversario volviendo a los escenarios con su formación original, que no actuaba en Canarias desde 2006, con Amaia Montero como vocalista.

«Este regreso reúne de nuevo a los miembros que dieron vida a algunos de los mayores éxitos del pop español, recuperando la esencia y la conexión que marcaron a millones de seguidores», destacan los productores de sus conciertos en Canarias, en un comunicado.

Canciones emblemáticas

La gira ‘Tantas cosas que contar’ repasará canciones emblemáticas como ‘Cuídate’, ‘La playa’, ‘Puedes contar conmigo’, ‘Rosas’ o ’20 de enero’ y rendirá homenaje al 25 aniversario de ‘El viaje de Copperpot’, uno de los discos más influyentes de su trayectoria.