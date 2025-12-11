Disponibles las entradas para los 61 conciertos de la 42 edición del Festival de Música de Canarias que empezará el próximo 8 de enero

La nueva temporada del Festival de Música de Canarias traerá 61 conciertos a las ocho islas.

Las entradas de los 61 conciertos que forman parte de la nueva edición del Festival de Música de Canarias están ya disponibles. La temporada 2026 comenzará el 8 de enero y se extenderá hasta el 7 de febrero.

Las ocho islas serán partícipes de este certamen internacional en el que actuarán Sol Gabetta, Yuja Wang, Arcadi Volodos, Paavo Jarvi, Estrella Morente, Martin Helmchen y Emmanuel Pahud, entre otros.

Solistas que estarán acompañados de grandes orquestas como las sinfónicas de Baviera, Bamberg y SWR Stuttgart, la Orquesta y Coro de RTVE y Mahler Chamber Orchestra.

‘Déjate atrapar por la música’

Están a disposición del público más de 41.000 localidades para las 8 islas.

En esta 42 edición bajo el lema ‘Déjate atrapar por la música’ contará con figuras de la música clásica como la pianista Yuja Wang, la chelista Sol Gabetta, la cantaora Estrella Morente, el pianista Arcadi Volodos o directores como Pavo Järvi o Jakub Hrusa. Otros de los músicos destacados son el pianista, Martin Helmchen, el violinista, Vadim Repin o el flautista, Emmanuel Pahud.

La inauguración correrá a cargo de la Orquesta y Coro de RTVE con un homenaje a Falla por el 150 aniversario de su nacimiento, bajo la dirección de Christoph König. Dos días más tarde actuará la Sinfónica de la Radio de Baviera, una de las cinco mejores del mundo, que viene a Canarias bajo la batuta de un gran director, el estonio Paavo Järvi.

También estarán formaciones tan destacadas como la Sinfónica de Bamberg, la Mahler Chamber Orchestra, la Filarmónica de Montecarlo o la Orquesta Sinfónica SWR Stuttgart.

Y, la dos orquestas anfitrionas: la Filarmónica de Gran Canaria, que se suma al homenaje a Falla junto a la célebre cantaora Estrella Morente, y rendirán además tributo a Ravel, con sus obras más famosas; y la Sinfónica de Tenerife, dirigida por Pablo González, que actuará junto con el aplaudido violinista Vadim Repin.

Entre las grandes solistas, batutas y formaciones se encuentra también el singular violinista y director Stefan Plewniak junto a su original ensemble Il Giardino d’Amore; el pianista Martin Helmchen, los directores Kazuki Yamada y François-Xavier Roth o el conocido Cuarteto Quiroga, entre otros.

Obras locales

En esta edición se estrenarán dos obras de autoría canaria firmadas por Gonzalo Díaz Yerro (‘Oratorium’) y Cecilia Díaz Pestano (‘Ángel de arena’). La primera será interpretada por la Orquesta Inegale y Súbito Koral; y la segunda por Ensemble Nexus. A ello se suman los conciertos programados del pianista Gabriel Ducatenzeiler Kapp y los de la soprano Raquel Lojendio.

En la sección En Paralelo estará el concierto de las míticas bandas de jazz Snarky Puppy (EEUU) y Metropole Orkest (Países Bajos); y el espectáculo en versión concierto de ‘Canarii, país adentro’, cocreado por Manuel González y Daniel Abreu, y que cuenta con la participación, entre otros, de Teddy Bautista, Olga Cerpa, y el Coro de Voces Búlgaras de Vanya Moneva.

Completan este apartado Guiguan Project (timple, guitarra y contrabajo con tres referentes del jazz fusion) junto al trompetista alemán Markus Stockhausen como invitado; la formación isleña Just 5 Brass, y el espectáculo de músicas de raíz ‘Arahal, un lugar donde descansar’ de la Compañía Pieles.

Toda la información de los conciertos para esta 42 edición se puede encontrar en la web www.festivaldecanarias.com.