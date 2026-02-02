Estos inmuebles se destinarán al alquiler residencial convencional durante un periodo mínimo de cinco años

El Cabildo de La Palma ha hecho efectivo este lunes el pago de un millón de euros en subvenciones para la rehabilitación de 43 viviendas de la isla, que deberán destinarse al alquiler residencial convencional durante un periodo mínimo de cinco años.

La Palma abona un millón de euros para rehabilitar 43 viviendas/ Archivo RTVC

Según informó la corporación insular en un comunicado, las ayudas permiten recuperar inmuebles en desuso o infrautilizados en entornos rurales y ponerlos de forma inmediata a disposición del mercado de alquiler, con el objetivo de ampliar la oferta habitacional en la isla.

Cada beneficiario ha recibido hasta un máximo de 30.000 euros por vivienda, una cuantía que cubre hasta el 50% del coste de las actuaciones subvencionables.

Plazo de año y tres meses

Las obras financiadas incluyen trabajos de conservación y mantenimiento, reformas integrales y proyectos de restauración y rehabilitación arquitectónica, que pueden ejecutarse con carácter retroactivo desde el 1 de enero.

Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo palmero, recordó que la institución insular ha asumido competencias directas en materia de vivienda “para agilizar los trámites y garantizar la llegada efectiva de los recursos a los propietarios”.

Por otro lado, los titulares de las viviendas disponen de un plazo de 15 meses desde la concesión de la subvención para completar las actuaciones.

Tras el pago de esta primera convocatoria, el Cabildo de La Palma anunció que trabaja ya en una nueva línea de subvenciones orientada a facilitar el acceso a la compra de vivienda entre la población joven de La Palma.