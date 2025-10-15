La isla espera crear acciones orientadas al desarrollo sostenible y la protección del patrimonio natural

El Cabildo de La Palma firmó este miércoles un convenio con la Asociación de Municipios con Territorio en Parques Nacionales (Amuparna) con el objetivo de reforzar la cooperación institucional y promover acciones conjuntas orientadas al desarrollo sostenible y la protección del patrimonio natural de la isla.

La Palma se une a la red nacional de municipios con parques nacionales/ Archivo RTVC

El acuerdo, suscrito por el presidente insular, Sergio Rodríguez, y el presidente de Amuparna, Ángel Pérez, permitirá a La Palma integrarse en una red estatal de colaboración que busca consolidar los parques nacionales como espacios de desarrollo, cohesión social y generación de empleo.

Intercambio de información y experiencias

Rodríguez afirmó que este paso “abre nuevas vías para compartir experiencias, conocimiento y buenas prácticas con otros territorios que también albergan parques nacionales”, y subrayó que la isla “cuenta con un patrimonio natural excepcional que debe gestionarse desde una perspectiva sostenible y participativa”.

El convenio contempla acciones en materia de intercambio de información y experiencias, formación conjunta a través de jornadas y congresos, y asistencia técnica y jurídica entre ambas entidades.

Por otro lado, se prevé la creación de una comisión mixta de seguimiento, integrada por tres representantes de cada institución, encargada de coordinar y evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

El acuerdo, que no conlleva compromisos económicos iniciales, tendrá una vigencia de dos años, prorrogable por otros dos, y permitirá formalizar proyectos o programas específicos mediante acuerdos complementarios.

Con esta incorporación, el Cabildo de La Palma se convierte en la primera institución no municipal en formar parte de la red impulsada por Amuparna.