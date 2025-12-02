Educación ampliará a cuatro días la PAU 2026 y habilitará nuevas sedes en La Palma, Fuerteventura y Tenerife

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, recordó este martes en comisión parlamentaria que la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026 se desarrollará durante cuatro días y contará con nuevas sedes para facilitar la participación del alumnado de varias islas.

Imagen de archivo de una prueba de la PAU | ULPGC

Suárez explicó estos avances tras responder a la diputada nacionalista Diana Lorenzo, interesada en la implantación de una segunda sede de la PAU en La Palma. En este sentido, el consejero confirmó que los exámenes podrán realizarse en el IES José María Pérez, en Los Llanos de Aridane. También, en el IES de Gran Tarajal, en Fuerteventura; y en un emplazamiento aún por determinar en Puerto de la Cruz, en Tenerife.

imagen del IES José María Pérez Pulido, en Los Llanos de Aridane | Gobierno de Canarias

Objetivo: reducir los desplazamientos

El responsable autonómico destacó que esta ampliación de sedes es “un éxito de todos”, al tratarse de una demanda histórica de estudiantes y familias. Además, señaló que desconoce por qué se ha tardado tanto en implementarse, dado que las dos universidades públicas del archipiélago “nunca dijeron que no” a esta opción.

Con esta reorganización, la Consejería busca acercar la prueba al alumnado residente en distintas zonas del archipiélago. El objetivo es reducir los desplazamientos, que tradicionalmente han supuesto un obstáculo para muchos jóvenes.