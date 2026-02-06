La Radio Canaria analiza el impacto de la cultura china en las Islas a través de ‘El Alpende’

El programa profundiza este sábado a las 06:00 horas en la celebración del Año Nuevo Chino y conmemora el aniversario del Instituto Confucio de la ULPGC

‘El Alpende’ acercará a la audiencia canaria los valores y tradiciones de la comunidad china.

El programa ‘El Alpende’ de la Radio Canaria presenta este sábado 7 de febrero, a partir de las 06:00 horas, una edición especial dedicada al encuentro intercultural entre el archipiélago y la comunidad china. El espacio, dirigido por Leny González, abordará el significado del próximo ciclo lunar y celebrará los 15 años de trayectoria del Instituto Confucio en la ULPGC, una institución clave en la enseñanza del idioma y la difusión de las tradiciones del país asiático en Canarias.

El programa ofrecerá una mesa de debate con la nueva directora china del centro, la profesora Wang Honghua, experta en traducción e interpretación procedente de la Universidad Normal de Changchun (UNCC). Junto a ella, participarán en la emisión la profesora y representante del instituto, Tan Lu; el secretario del centro, Huang Sheng; y la docente Wei Xue. A través de sus testimonios, el espacio radiofónico explorará la gestión académica y la experiencia diaria de la enseñanza del chino a los alumnos isleños.

Los invitados al programa analizarán el trabajo realizado durante una década y media, periodo en el que el Instituto ha servido como puente cultural más allá de la gramática. Además, compartirán su percepción sobre el carácter canario y cómo la cultura china se integra actualmente en la vida cotidiana de las Islas.

Invitados de la comunidad china en los estudios de la Radio Canaria.

Año Nuevo Chino; el ciclo del Caballo de Fuego

El contenido del programa de esta semana incluirá también información detallada sobre el próximo Año Nuevo Chino, que comienza oficialmente el 17 de febrero bajo el signo del Caballo de Fuego. En este contexto, el equipo del Instituto Confucio explicará las tradiciones asociadas a esta festividad y lo que representa este animal dentro del horóscopo chino para el nuevo ciclo.

Como colofón, los oyentes podrán escuchar la interpretación en directo de una pieza tradicional con el hulusi, un instrumento de viento característico de la música asiática.

Con esta entrega, ‘El Alpende’ consolida su labor de divulgación sobre la multiculturalidad en el Archipiélago, acercando a la audiencia canaria los valores y tradiciones de la comunidad china.