La Radio Canaria analiza en El Hierro las claves y el impacto socioeconómico del fenómeno migratorio

La emisora autonómica ofrece una nueva edición del Foro Cajasiete desde la Sala de Exposiciones de Valverde este miércoles 25 de febrero a las 09.00 horas

La Radio Canaria se desplaza este miércoles 25 de febrero hasta la isla de El Hierro para la celebración del quinto Foro Cajasiete de la temporada. El espacio radiofónico ‘De la noche al día’, dirigido y presentado por Estíbaliz Pérez, comenzará su emisión en directo desde la Sala de Exposiciones de Valverde a las 06.30 horas para pulsar la actualidad de la isla desde primera hora. Será a partir de las 09.00 horas cuando arranque el Foro Cajasiete.

La cita pondrá el foco en la realidad migratoria desde una isla que se ha convertido en el principal símbolo de entrada a Europa a través de la ruta atlántica, considerada actualmente como la vía marítima más mortífera del mundo para quienes proceden del continente africano.

El debate contará con una mesa técnica compuesta por voces expertas de distintos ámbitos sociales, jurídicos y económicos. Participarán en este encuentro José Manuel Garrido, director de Relaciones Institucionales en Cajasiete; Sandra Rodríguez, directora general de Infancia del Gobierno de Canarias; y Juan Carlos Díaz Lorenzo como delegado de CEAR en las Islas. La perspectiva local y profesional desde la isla herreña la aportarán el enfermero Santiago Arteaga; la doctora del Hospital Insular de El Hierro, Sara Gallego; la abogada de la Asociación Unión Canario Venezolana, Albania Oyarzun; y el delegado cameral en la isla, Juan Padrón.

Los ponentes analizarán las implicaciones humanitarias y socioeconómicas de un fenómeno que no es nuevo en la historia de las Islas, abordando cuestiones críticas como la tramitación de la regulación o la integración social y laboral de los migrantes.

El foro profundizará también en las causas políticas y ambientales que fuerzan la salida de millones de personas de sus hogares, prestando especial atención al auge de las políticas ultras y la xenofobia en el actual contexto europeo.

El Hierro como ejemplo de solidaridad y acogida

Esta edición del foro pretende reivindicar el papel de la sociedad herreña como referente de acompañamiento y solidaridad frente al drama humanitario. Según destaca la directora del programa, Estíbaliz Pérez, el encuentro servirá para “visibilizar las oportunidades que ofrece la migración y cómo estas personas contribuyen de forma activa a la economía de España como país receptor de mano de obra”.

Con esta retransmisión, la Radio Canaria refuerza su compromiso con la actualidad del Archipiélago, trasladando el debate público a los puntos geográficos donde se desarrollan las noticias con mayor impacto social.