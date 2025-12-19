La Radio Canaria firma el preacuerdo del I Convenio Colectivo

Regulará las condiciones de medio centenar de trabajadores tras casi dos décadas de vacío normativo

Hoy se ha dado un importante paso para la radiodifusión pública de las Islas. Este viernes 19 de diciembre se ha firmado el acta de la negociación del preacuerdo del I Convenio Colectivo de la Radio Pública de Canarias, S.A., sellando así un compromiso que marca un antes y un después en la trayectoria del ente.

En el acto de firma de este preacuerdo, que tuvo lugar tras un intenso proceso de consenso, estuvieron presentes César Toledo, administrador general de RTVC; Mayer Trujillo, director de la Radio Canaria; Raquel Quiñones, representante legal de los trabajadores en Gran Canaria (UGT); José Gunar Benítez, representante legal de los trabajadores en Tenerife (CSIF); María Antonia Fernández, directora de Recursos Humanos de RTVC; Paloma Martín de la Riva, directora de Planificación y Control de Gestión de RTVC; y Héctor Fajardo, secretario de organización de UGT Canarias. Con este paso, la Radio Canaria logra por fin una regulación propia que garantiza la estabilidad de sus cerca de 50 profesionales.

Un logro tras 17 años de espera

Siguiendo el mismo camino de Televisión Canaria, que firmó su convenio colectivo en 2023, los trabajadores de la Radio Canaria dan el primer paso para la consecución del primer convenio colectivo. Tras 17 años de andadura de la emisora y 5 años de complejas negociaciones iniciadas en 2020, atravesando una pandemia, cambios políticos y diversos procesos electorales, la voluntad de los trabajadores ha sido rotunda: un 85% de la plantilla votó a favor de este nuevo preacuerdo.

Compromiso institucional y reconocimiento profesional

El director de la Radio Canaria, Mayer Trujillo, expresó su satisfacción ante este logro: «Es una alegría inmensa. Cuando salí de esta radio como redactor en 2012 ya existía este deseo; volver hoy como director y verlo hecho realidad es un regalo, el mejor de esta Navidad».

Trujillo quiso destacar además el empeño de César Toledo, quien cumplió su compromiso parlamentario de regularizar la situación de la radio antes de finalizar el año, puntualizando que «este convenio nos ayudará, sin duda, a hacer una radio mejor». Por su parte, Raquel Quiñones (UGT) subrayó la importancia de que se reconozca el trabajo de la plantilla bajo cualquier circunstancia, otorgando a la Radio Canaria “contar con la misma solidez administrativa que el resto del ente público”.

Hacia una estructura moderna y equilibrada

El texto de este preacuerdo, que será remitido de inmediato a la Dirección General de Presupuestos para su ratificación final, establece una estructura retributiva homogénea y reglas claras para la singularidad del servicio público, como pueden ser disponibilidad los 365 días del año, eventos imprevistos o jornadas en fines de semana.

Entre las mejoras recogidas destacan la definición de puestos de trabajo adaptada a la realidad tecnológica actual; la regulación de jornadas, horarios, vacaciones y permisos; y la creación de una tabla salarial que garantiza la equidad entre todos los trabajadores.