La Radio Canaria estrena oficina radial europea en «Mujeres sin Fronteras» este sábado 31 a las 06:00 horas

AMUM presenta el proyecto RIZA junto a sus responsables y anuncia nuevas acciones de apoyo emocional, arte intercultural y atención a mujeres migrantes

La Radio Canaria emitirá este sábado 31, a las 06:00 horas, una edición especial del espacio “Mujeres sin Fronteras”, dentro del programa ‘El Alpende‘, dirigido y conducido por Leny González. El espacio inicia una nueva etapa al convertirse en una oficina radial con respaldo de la Unión Europea y la Red Europea de Mujeres Migrantes, (REM), a través del Proyecto RIZA que impulsa el trabajo de la Asociación de Mujeres Unidas del Mundo (AMUM).

Respaldo europeo a través del Proyecto RIZA

El proyecto RIZA, -«raíz» en griego-, está financiado por la Unión Europea y la Red Europea de Mujeres Migrantes, y se desarrolla junto a AMUM. El objetivo es reforzar el trabajo de esta asociación en el acompañamiento a mujeres migrantes, mediante actividades vinculadas al apoyo emocional, el trabajo comunitario y la prevención de la violencia.

El programa contará con la participación de Ana Eylén Alemán, natural de Venezuela y presidenta de AMUM, y de Elena Luque, natural de Perú y coordinadora de proyectos de la entidad. Luque llega tras participar en una capacitación en Bruselas junto a mujeres de distintos países europeos, en el marco de acciones formativas relacionadas con el proyecto.

Ana Eylén Alemán, natural de Venezuela y presidenta de la Asociación de Mujeres Unidas del Mundo (AMUM).

Durante la emisión se abordará el recorrido de AMUM, asociación con sede en Gran Canaria y formada por más de 25 mujeres de América, África, Asia y Europa, así como los nuevos recursos con los que contará a partir de esta financiación.

Elena Luque, coordinadora de proyectos en AMUM, ( Asociación de Mujeres Unidas del Mundo (AMUM).

«No solo se hablará de papeles y burocracia, también de vida. Nos adelantarán detalles sobre actividades preciosas como ‘Entrelazadas de Corazón’, una red de apoyo emocional, y sobre talleres de arte intercultural y espacios seguros para sanar», avanza Leny González, directora y conductora de ‘El Alpende‘.

Entre las acciones previstas se presentarán iniciativas como “Entrelazadas de Corazón”, talleres de arte intercultural y espacios de apoyo, con la finalidad de reforzar redes comunitarias y mejorar la atención a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Invitadas de la Asociación AMUM, Asociación de Mujeres Unidas del Mundo (AMUM), junto con Lenny González (tercera por la izquierda), directora de ‘El Alpende’

Repaso a la nueva edición de “BienHallados”

Como es habitual en el último programa de mes, ‘El Alpende‘ incluirá un repaso a la nueva edición de la revista digital ‘BienHallados. La Voz del Emigrante‘, junto a su directora, la periodista Marlenis Castellanos. La publicación, de acceso gratuito, estará disponible desde el 1 de febrero y presentará nuevos contenidos centrados en la población migrante, con reportajes y testimonios vinculados a historias de vida, procesos de adaptación y experiencias de integración.

Durante el espacio radiofónico, Castellanos avanzará algunas de las principales líneas editoriales de esta edición, que llega con novedades de inicio de año y con el objetivo de reforzar su carácter informativo y de servicio. La revista mantiene su enfoque en la realidad migratoria, con contenidos que abordan tanto la actualidad como temas sociales y culturales, dando visibilidad a distintos perfiles y trayectorias personales vinculadas a la emigración.