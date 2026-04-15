La emisora autonómica incrementa un 175% su seguimiento en internet y consolida el liderazgo de ‘Gente Seria’ y ‘Tiempo de Alisios’ los sábados por la mañana

La Radio Canaria registra una media de 64.000 oyentes diarios de lunes a domingo en los últimos 30 días, según los datos de la Primera Ola del EGM. Así, la emisora autonómica gana 3.000 oyentes diarios más con respecto a la última ola y se sitúa entre las generalistas más escuchadas de Canarias.

La evolución de la audiencia se refleja también en el balance del último año. En el Año Móvil del EGM, La Radio Canaria alcanza una media de 34.000 oyentes de lunes a domingo y de 33.000 oyentes diarios de lunes a viernes, una tendencia que consolida el crecimiento de la emisora y el seguimiento de su programación.

Los fines de semana vuelven a ser uno de los principales motores de audiencia de La Radio Canaria. Las mañanas de los sábados se consolidan como una de las franjas con mayor seguimiento para La Radio Canaria, impulsadas por ‘Gente Seria’ y ‘Tiempo de Alisios’. El programa que presenta Elena Falcón alcanza además su máximo histórico con 45.000 oyentes y se convierte en el espacio de contenidos exclusivamente canarios con mayor seguimiento de la radio, lo que confirma el interés de la audiencia por la realidad y las historias de las islas.

Ese respaldo se extiende también a la información deportiva. Entre los espacios con mayor seguimiento destacan las retransmisiones del fin de semana. El equipo de Deportes de La Radio Canaria, liderado por Juanjo Toledo, consolida su peso en la programación de la emisora a través de ‘Todo Goles Radio’ y afianza a sus seguidores tanto los sábados por la tarde como los domingos por la mañana, franjas en las que supera los 30.000 oyentes. La apuesta por el deporte canario y por el seguimiento de la actualidad de los equipos de las Islas mantiene a estas retransmisiones entre los contenidos más escuchados de la parrilla.

De lunes a viernes, la programación de La Radio Canaria mantiene también un seguimiento estable. ‘De la Noche al Día’, con Estíbaliz Pérez, continúa como uno de los referentes informativos de las mañanas en el Archipiélago, mientras que ‘La Alpispa’, con Mercedes Martín y Eugenio González, se convierte en el espacio más seguido de la emisora entre semana.

La franja informativa del mediodía mejora igualmente sus resultados. ‘Canarias a la Una’, con David Perdomo, crece en esta Primera Ola del EGM y triplica su audiencia.

El crecimiento de la audiencia de La Radio Canaria también se traslada al entorno digital. El seguimiento de la emisora a través de internet aumenta un 175%, al pasar de 4.000 oyentes en streaming a 11.000 oyentes que siguen la programación a través de internet y de la nueva aplicación de La Radio Canaria.

La nueva aplicación, ya disponible para móvil, iPad y televisión, facilita el acceso a los contenidos de la emisora desde cualquier dispositivo y amplía el alcance de una programación que gana presencia más allá de la radio convencional.

Los datos de esta Primera Ola del EGM consolidan la evolución de La Radio Canaria tanto en antena como en el entorno digital, con un crecimiento sostenido de la audiencia y una mayor presencia de sus contenidos en todos los soportes. Estos resultados refuerzan además el papel de La Radio Canaria como emisora de referencia en Canarias, con una programación centrada en la actualidad, la cultura, el deporte y la realidad de las Islas, y con una apuesta constante por los contenidos exclusivamente canarios.