La emisora presenta en esta programación especial un recorrido por las tradiciones con ‘Enciende la Navidad’, el emblemático concierto de Los Sabandeños y una gala lírica en ‘Noveno Auditorio’

La Radio Canaria se convierte este 24 de diciembre en el punto de encuentro de los hogares isleños con una programación especial diseñada para acompañar a la audiencia durante la Nochebuena. A partir de las 19:05 horas, la emisora pública desplegará una oferta que combina testimonios íntimos, el folclore más arraigado y la excelencia de la música clásica.

19:05h | ‘Enciende la Navidad’: Un viaje por las ocho islas

La velada comienza tras el boletín informativo con ‘Enciende la Navidad’, un especial producido por RTVC y presentado por Mariam Moragas y Alexis Hernández. Con el municipio de Los Realejos como epicentro —conmemorando los 70 años de la unión de sus núcleos—, el programa recorrerá el archipiélago a través de historias personales y tradiciones. La nota musical la pondrá el Grupo Tigaray, que celebra su 40º aniversario desde la histórica Casa del Llano, simbolizando un mensaje de convivencia y comunidad.

Alexis Hernández y Mariam Moragas presentan ‘Enciende la Navidad’.

21:00h | Los Sabandeños: Tradición y voces de hermandad

A las 21:00 horas, el sonido inconfundible de Los Sabandeños inundará las ondas con su concierto especial de Navidad grabado en el Auditorio de Adeje. Bajo la dirección de la agrupación más emblemática de las Islas, el repertorio intercalará villancicos tradicionales como «Lo divino» con piezas de Benito Cabrera como «Una sobre el mismo mar». El especial contará con las colaboraciones de Virginia Guantanamera y Andrea Rodríguez, uniendo las orillas de Cuba y La Palma en una noche de folclore universal.

Imagen de archivo de Los Sabandeños.

22:00h | ‘Noveno Auditorio’: Broche de oro clásico y lírico

Para cerrar la noche, a las 22:00 horas, el catedrático Rubén Mayor dirige una edición especial de ‘Noveno Auditorio’. El programa contará con la presencia de la soprano grancanaria Judith Pezoa, catedrática en la Escuela Superior de Canto de Madrid, quien interpretará joyas del belcanto y el barroco.

La soprano Judith Pezoa junto a Rubén Mayor, director y presentador de ‘Noveno Auditorio’.

Asimismo, el espacio ofrecerá piezas seleccionadas por expertos como Nino Díaz, quien propone la suite de la ópera ‘La víspera de Navidad’ de Rimski-Kórsakov, y una cuidada selección de Paco Grimón que abarcará desde maestros como Bach y Vivaldi hasta interpretaciones navideñas de solistas canarios.

Con esta propuesta, La Radio Canaria reafirma su compromiso con la divulgación cultural y el acompañamiento cercano, llevando el espíritu de las ocho islas a cada rincón del archipiélago.