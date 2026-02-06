La rosa roja reinará en San Valentín en Canarias, aunque el 70% será importada

La bajada de temperaturas reduce la producción local y obliga a recurrir al exterior para cubrir una demanda que supera los tres millones de flores este 14 de febrero

La rosa roja reinará en San Valentín en Canarias

La rosa roja reinará y volverá a ser la gran protagonista en San Valentín en Canarias, aunque la mayor parte de las que se venderán este 14 de febrero serán importadas. La combinación de un invierno con temperaturas más bajas y la estacionalidad del cultivo ha reducido la producción local, que no alcanza para cubrir una demanda que se sitúa entre los tres y cuatro millones de unidades.

Desde el sector señalan que el invierno afecta directamente al estado vegetativo de las plantas. “Las producciones no se paran del todo, pero sí se disminuyen considerablemente”, ha explicado Antonio López, gerente de la Asociación de Cosecheros y Exportadores de Flores y Plantas Vivas de Canarias (ASOCAN), en el programa Canarias al Cierre de La Radio Canaria.

En el caso del producto local, las cifras se quedarán por debajo del millón de rosas vendidas en esta campaña. “Nos acercamos, pero no llegamos”, ha apuntado López. Mientras que en años anteriores se superaban con creces esas cantidades, actualmente, alrededor del 70% de las rosas que se comercializan llegan del exterior.

A pesar de no ser la campaña más fuerte del año para el sector, por detrás del Día de la Madre o el día de Todos los Santos, San Valentín sigue siendo una fecha clave para la flor cortada en el Archipiélago, con la rosa roja como flor estrella.

Cultivar rosas, cada vez más complicado en Canarias

Según López, la producción de rosas en el Archipiélago se ha reducido de forma notable en los últimos años debido a la complejidad del cultivo. A ello se suma la limitación de productos fitosanitarios para combatir plagas y enfermedades, que ha llevado a muchos agricultores a abandonar esta flor.

“La rosa es uno de los cultivos más complicados y mucha gente ha desistido”, ha señalado. Como alternativa, numerosos productores han optado por flores de ciclo más corto y manejo más sencillo, como los crisantemos o los anturios, que ofrecen mayor estabilidad.

En cuanto a los precios, el gerente de ASOCAN ha contado que los productores locales apenas pueden incrementarlos, ya que no venden directamente al consumidor. “Un ramo de rosa roja local no tendría que superar los quince euros”, ha indicado.

Sin embargo, el encarecimiento puede venir del producto importado. Las huelgas, el aumento de los costes laborales y los problemas logísticos en países como Ecuador y Colombia, principales exportadores de la rosa, podrían repercutir en el precio final al consumidor.

Canarias trae nuevas oportunidades de la feria de Alemania

El sector mira ahora al exterior para reforzar su competitividad. López acaba de regresar de la IPM Essen (International Plant Fair Essen), la principal feria internacional de flores y plantas ornamentales celebrada en Alemania. Se trata de un encuentro clave para tomar decisiones estratégicas sobre el abastecimiento anual.

Entre los objetivos marcados tras la feria está la organización de una misión inversa que traerá a Canarias a entre cinco y siete empresarios alemanes, representantes de grandes superficies, para mostrarles los centros de producción y explorar acuerdos comerciales.

Además, ASOCAN prevé organizar a finales de año unas jornadas centradas en innovación y tecnología aplicada a los cultivos bajo invernadero. La cita se centrará en la fertilización de precisión, el uso de sensores y las estaciones meteorológicas, herramientas clave para el futuro del sector.