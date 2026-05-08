El programa presentado por José Gregorio González pone el foco en los avistamientos de OVNIS este viernes a las 22:00 horas

José Gregorio González, presentador de ‘Crónicas de San Borondón’.

‘Crónicas de San Borondón‘ de La Radio Canaria regresa a las ondas este viernes 8 de mayo a partir de las 22:00 horas para proponer a su audiencia un viaje por el mundo de lo insólito. En esta emisión, el programa abordará desde avistamientos históricos de OVNIS en las Islas hasta la fascinante cultura de tribus amazónicas, combinando cine, literatura y antropología.

El programa contará con la participación del investigador Luis Javier Velasco, quién realizará un repaso por algunos de los casos de encuentros y avistamientos de OVNIS de mayor impacto en la historia de Canarias, entre ellos el conocido como Caso Gáldar, ocurrido en junio de 1976 y que en su momento fue investigador por el Ejército del Aire.

En la sección Expediente Mélièr, Manuel Díaz Noda diseccionará la manera en la que el mundo del cine ha reflejado hipotéticas invasiones alienígenas a partir de virus y parásitos, colonizaciones silenciosas que han sido el pilar de títulos tan emblemáticos como La Invasión de los ladrones de cuerpos, La cosa o Especies.

Fotograma de la película ‘La Invasión de los ladrones de cuerpos’.

Además, el programa recibirá la visita del escritor José Miguel Quintero, autor de ‘El día que me llamaron masón’, un novela ambientada en La Orotava del siglo XIX, y que cruzando líneas temporales sumerge al lector en una búsqueda de símbolos y dobles lecturas, con la masonería y su mundo como hilo conductor.

José Miguel Quintero, autor de ‘El día que me llamaron masón’, en el estudio de La Radio Canaria.

Finalmente, Ricardo Martín descubrirá a la audiencia el insólito caso de la etnia amazónica semi nómada Pirahã, conocidos por un lenguaje único que carece de números, colores y tiempo verbal, lo que implica, entre otras cosas, que viven en un presente continuo sin pasado ni futuro, priorizando la experiencia directa.