La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria retomó este viernes la actividad con total normalidad, tras el episodio de una supuesta amenaza terrorista que generaba el desalojo de una de sus facultades. La Policía Nacional mantiene la investigación abierta.

Los alumnos del campus de Tafira acudieron a clase este jueves, como cualquier otro día. Sin embargo, tuvieron que ser desalojados. El tema del día, en los corrillos fue supuesta amenaza terrorista.

Del mismo modo, se baraja trabajar para mejorar la coordinación ante este tipo de incidentes, ya que alguna de las facultades de la ULPG optó por el desalojo, mientras que la gerencia y rectorado instaron.



Por su parte, la Policía Nacional trabaja para esclarecer la autoría del mensaje y del correo electrónico. Además, los whatssap hacían alusión a una red terrorista satánica neonazi descentralizada y al desaparecido grupo terrorista de izquierdas independentista canario Mpaiac. Una tarea según los expertos complicada, pero no imposible.

La facultad que fue desalojada, la de Ciencias Jurídicas, cuenta con alrededor de 2000 alumnos matriculados. Desde el Ministerio del Interior se baraja la posibilidad de que pudiera tratarse de un delito de terrorismo.