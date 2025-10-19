ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

La Virgen de Candelaria continúa en la capital tinerfeña rodeada de fieles

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Está previsto que el próximo viernes día 24 la Patrona de Canarias regrese a su basílica de Candelaria

Informa. Nerea de Ara / Andrés Pérez

La estancia de la Virgen de Candelaria en Santa Cruz de Tenerife tiene los días contados. Está previsto que el próximo viernes día 24 la Patrona de Canarias regrese a su basílica de Candelaria.

Está previsto que el próximo viernes día 24 la Patrona de Canarias regrese a su basílica de Candelaria
Imagen archivo RTVC.

Sin embargo, antes quedan algunos actos y son muchos los fieles que se acercan a visitarla cada día.

Antes del regreso a casa de La Morenita quedan por delante algunas visitas, actuaciones musicales o vigilias. Uno de los momentos más destacados tendrá lugar el próximo martes, cuando la imagen procesionará hasta el Centro Penitenciario Tenerife II.

Madres Dominicas

Tras ello, el viernes 24 emprenderá su camino de vuelta. Saldrá a las 19.00 horas de la capital y, tras una eucaristía de despedida, comenzará el regreso. En mencionada ruta hará varias paradas, por ejemplo, en un recurso de Cáritas o en las Madres Dominicas.

Finalmente, tras toda una noche de peregrinación, llegará a la Villa Mariana de Candelaria alrededor de las 10.30 horas del sábado.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Racing Santander vs Deportivo La Coruña: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion 25-26

Córdoba CF vs UD Almería: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion 25-26

Levante UD vs Rayo Vallecano: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga EA Sports 25-26

Nuevos datos sobre el accidente mortal entre una guagua y un coche en la GC-500

El atropello de un emú en Gran Canaria reaviva el debate sobre la tenencia de animales exóticos

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025