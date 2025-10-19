Está previsto que el próximo viernes día 24 la Patrona de Canarias regrese a su basílica de Candelaria

Informa. Nerea de Ara / Andrés Pérez

La estancia de la Virgen de Candelaria en Santa Cruz de Tenerife tiene los días contados. Está previsto que el próximo viernes día 24 la Patrona de Canarias regrese a su basílica de Candelaria.

Imagen archivo RTVC.

Sin embargo, antes quedan algunos actos y son muchos los fieles que se acercan a visitarla cada día.

Antes del regreso a casa de La Morenita quedan por delante algunas visitas, actuaciones musicales o vigilias. Uno de los momentos más destacados tendrá lugar el próximo martes, cuando la imagen procesionará hasta el Centro Penitenciario Tenerife II.

Madres Dominicas

Tras ello, el viernes 24 emprenderá su camino de vuelta. Saldrá a las 19.00 horas de la capital y, tras una eucaristía de despedida, comenzará el regreso. En mencionada ruta hará varias paradas, por ejemplo, en un recurso de Cáritas o en las Madres Dominicas.

Finalmente, tras toda una noche de peregrinación, llegará a la Villa Mariana de Candelaria alrededor de las 10.30 horas del sábado.