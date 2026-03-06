El precio de la vivienda usada se disparó un 12,9% en 2024, también su mayor alza desde 2007, cuando creció un 8,2%

El precio de la vivienda libre se disparó una media del 12,7% el año pasado, 4,3 puntos más de lo que aumentó en 2024 y su mayor repunte desde 2007, cuando subió un 9,8%, según el IPV del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este viernes.

Imagen archivo RTVC.

Con la subida de 2025, el precio encadena 12 años consecutivos de incrementos. El de 2025 ha sido el más alto de la serie, que se inicia en 2007, y ha más que triplicado, por ejemplo, el experimentado en 2023, que fue del 4%.

Incremento en porcentaje

El precio de la vivienda nueva subió una media del 11,3% en 2025, también su mayor alza desde 2007, cuando aumentó un 11,9%, y tasa cuatro décimas superior a la de 2024. Con el incremento del año pasado, el precio de la vivienda nueva acumula también 12 ejercicios de alzas.

Por su parte, el precio de la vivienda usada se disparó un 12,9% en 2024, también su mayor alza desde 2007, cuando creció un 8,2%. Con este repunte, que supera en casi cinco puntos al de 2024, la vivienda usada también acumula 12 años de subidas.

Comunidades autónomas

Todas las comunidades autónomas elevaron el precio de la vivienda en 2025 y todas lo hicieron a un ritmo de dos dígitos. Los mayores incrementos medios se registraron en Murcia (+14,3%), Aragón y Castilla y León (+14% en ambos casos) y La Rioja (+13,9%).