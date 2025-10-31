El técnico del equipo grancanario busca la segunda victoria para alcanzar el primer objetivo a largo plazo, la Copa del Rey

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, relató este viernes que llegan al partido contra Morabanc Andorra con la urgencia de sumar la segunda victoria en Liga Endesa porque “no queremos perder la conexión con la parte alta donde se va a pelear la Copa del Rey”.

Lakovic: «No queremos perder la conexión con la parte alta» / Imagen del Dreamland Gran Canaria

En la rueda de prensa previa al encuentro que se disputará este sábado a las 19:00 (hora canaria), el preparador esloveno admitió ser conscientes de la necesidad de sumar, si bien apeló a no obsesionarse y pensar en “hacer las cosas bien” para mejorar y doblegar a Andorra en el Gran Canaria Arena.

Cosas a mejorar tras el partido en Giron

El técnico claretiano admitió que tuvo un enfado “grande” por la derrota ante Bàsquet Girona, que fue a más al analizarla y reflexionar en frío, puesto que durante la semana se prepararon para un equipo agresivo y “no lo ejecutamos como estaba trabajado”.

Por ello, el balcánico enfatizó durante la semana en los fallos cometidos en Girona y aseguró que han repetido con mucha frecuencia esas situaciones para estar “mucho mejor preparados” para enfrentar a los andorranos.

“Liga Endesa te obliga a mover bien el balón para generar ventajas y aguantarlas, y no fuimos capaces de hacerlo en Girona”, afirmó el técnico.

Cualidades del rival

Sobre Morabanc Andorra, Lakovic destacó que es un conjunto peligroso por su efectividad en transición, su capacidad de tiro exterior y su condición física en la zona con interiores como Yves Pons o el examarillo Artem Pustovyi, por lo que prevé “un partido duro” en el que tendrán que estar al cien por cien para ganar.

“Es un rival que viene con ambición de sumar la victoria como nosotros. En Liga Endesa juegas cada partido con un sentido de urgencia. Esto no cambia para nosotros ni para Andorra. No podemos pensar ni permitirnos que Andorra venga más necesitado que nosotros”, declaró.

El entrenador claretiano agregó que deberán mantener la actitud necesaria para no cometer errores, así como poner toda la energía en el juego, evitando desconexiones, porque te permite “solventar errores e incluso hacer ayudas que no están planeadas”.