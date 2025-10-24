Jaka Lakovic: «Jugarán con mucha velocidad y agresividad»

El esloveno destacó en la rueda de prensa previa al partido contra Bàsquet Girona la exigencia que supondrá este partido

Jaka Lakovic en rueda de prensa

En la rueda de prensa previa al encuentro ante el Bàsquet Girona, el preparador esloveno ha incidido en que el equipo “va hacia arriba” tras un doble desplazamiento con victorias que “dan confianza al trabajo y proceso” de seguir mejorando la concentración y “minimizar los bajones que tenemos”. También ha resaltado que tras las tres victorias consecutivas a Le Mans, Manresa y KK Spartak Subotica ve “una mejora que llena de confianza”.

Este impulso ha permitido ser “más consistentes” en el juego y responder defensivamente para competir. Espera estirar esta dinámica ante los gerundenses, que llegan al encuentro con un balance de 0-3, pero que tienen “mucha calidad y peligro en Fontajau”, ha recordado.

Sobre el juego del rival

Sobre el rival, ha analizado que, tras la incorporación de Moncho Fernández, tienen la filosofía de jugar muy rápido a través de posesiones cortas y explotando su capacidad en el rebote defensivo, además de mostrar mucha agresividad en defensa, por lo que prevé un partido “muy difícil”.

“Tenemos un equipo suficientemente experimentado que sabe que en Liga Endesa no hay ningún partido fácil, sea cual sea el balance de partidos. También les ha influido el calendario en este inicio con equipos totalmente nuevos. Girona está con necesidad de victorias y saldrá enchufado desde el principio”, ha advertido.

Será importante controlar sus contraataques y su transición ofensiva, “no solo estableciendo muy bien el balance defensivo, sino también con un buen balance ofensivo”, más allá de cuidar el balón para minimizar sus oportunidades de correr a cancha abierta y “controlar la presión del público”.

Estado anímico del rival

Bàsquet Girona llega a la jornada 4 tras ceder ante el Morabanc Andorra (115-113), después de tener el partido prácticamente sellado, hasta que Rafa Luz metió una canasta inverosímil desde su cancha para forzar la prórroga.

Jaka Lakovic ha asegurado que, pese a un “final malo”, los locales habrán “encontrado el trabajo positivo ante el Andorra” para no achacar el palo mental en el duelo ante los grancanarios: “Hicieron un parcial tremendo hasta el tercer cuarto. Han hecho un gran tramo de partido muy bueno”.

Eric Vila

Tras el debut de Eric Vila en Liga Endesa ante el BAXI Manresa, el balcánico ha resaltado que el catalán es un jugador de “experiencia en Liga Endesa”, tanto en conceptos como en juego y conocimiento de otros equipos, lo que le ayuda a “estar más cómodo” y ayudar en los tramos de partido que participa.

Un Eric Vila que regresa a Girona con ansias de mostrar su mejor versión y al que Lakovic ha apelado a “manejar bien estas emociones” y trasladar su ambición a los doce jugadores de la plantilla: “No es siempre fácil, pero Eric lo sabrá hacer”.

Kur Kuath

Sobre Kur Kuath ha destacado que “está muy implicado” y que es un pívot “muy trabajador y positivo”, si bien ha admitido que todavía “le cuesta un poco la adaptación en Liga Endesa”, lo que le mete en problemas de falta e influye en sus minutos. No obstante, ha dicho que “se adaptará” y dará “muchas cosas” al Dreamland Gran Canaria.