Lakovic: “Los veteranos tienen que enseñar el camino”

Lakovic valora el inicio de la pretemporada y subraya la importancia de acoplar a los nuevos jugadores al equipo

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, atendiendo a los medios de comunicación / DREAMLAND GRAN CANARIA

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, atendió a los medios en el primer entrenamiento de la pretemporada del conjunto amarillo. El técnico esloveno se mostró satisfecho con la plantilla y el esfuerzo realizado por el club para su confección, aunque advirtió de que “los jugadores veteranos tienen que enseñar el camino y la forma en la que queremos trabajar”.

Lakovic explicó que el equipo cuenta con muchas incorporaciones nuevas, lo que supone que “pierda un poco de conocimiento entre ellos” y requiera tiempo de adaptación. Subrayó que en el mercado se buscó mejorar el aspecto físico y atlético para dar un plus competitivo.

Sobre las ausencias, confirmó que Brussino, Kuath y Angola se encuentran con sus selecciones. “Esperamos que se unan lo antes posible y, sobre todo, que vuelvan sanos”, señaló.

Lakovic valoró el calendario de la Liga Endesa y el hecho de disputar 4 de los primeros 6 partidos fuera de casa

En cuanto al inicio de la Liga Endesa, criticó el calendario al recordar que el equipo jugará cuatro de los seis primeros partidos fuera de casa. “Es difícil de entender cómo ha salido este sorteo, pero debemos enfocarnos en lo que podemos controlar”, apuntó, aludiendo también a los viajes y horarios de la Basketball Champions League (BCL).

El técnico destacó que la idea es jugar a un ritmo más rápido, aunque matizó que el equipo debe saber adaptarse a las diferentes fases de los partidos. Asimismo, consideró “justo” el calendario de seis encuentros de pretemporada, con cierre en Granada antes del debut liguero.

Preguntado por movimientos de mercado, Lakovic reconoció que en algunos casos, como el de Dylan Ennis, “no siempre es lo que uno quiere, sino cómo suceden las cosas entre club, jugador y agentes”. También se refirió a la salida de John Shurna, a quien definió como “un líder dentro y fuera de la cancha”. “Estas decisiones son difíciles, pero hay que pasar página, siempre con cariño y respeto”, afirmó.

Por último, valoró la aportación de los jóvenes jugadores como Lucas y Fynn Schott, que se incorporan al primer equipo en esta pretemporada. “Están aquí para ayudar al grupo y prepararse también para su equipo U22, siempre en conexión con nuestra filosofía de juego”, concluyó.