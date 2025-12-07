El Lanzarote Ciudad de Arrecife se impone 29-28 en un duelo muy igualado ante el Gáldar para afianzarse en la segunda posición de la clasificación

El Lanzarote Ciudad de Arrecife consigue un ajustado triunfo ante el Gáldar / Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife

Tras vencer por un gol de diferencia al Gáldar Gran Canaria (29-28) el Lanzarote Ciudad de Arrecife se asegura la segunda plaza, en partido correspondiente a la decimotercera jornada, de la Liga de Primera División de balonmano, grupo A, donde participan los equipos canarios de categoría masculina.

Hubo fases de nerviosismo, al enfrentarse entre sí, dos equipos canarios que se conocían muy bien, con muchos momentos de igualdad. Al minuto siete el marcador reflejaba empate a siete, de ahí hasta el descanso los lanzaroteños se mostraron más acertados para retirarse con una mínima ventaja (17-13).

El Ciudad de Arrecife en el segundo tiempo se puso por delante ante un Gáldar que no le perdió la cara al partido, continúo a remolque hasta los últimos instantes del encuentro, donde los lanzaroteños lograron por mediación de Adrián ponerse con dos goles de ventaja (29-27). Pero en el último momento no pudo evitar que Guillermo recortara diferencias para el Gáldar con el definitivo (29-28).

Dos puntos de oro para los lanzaroteños, que se mantienen segundos a cinco puntos del líder Valinox Novás, que se impuso a domicilio al Porriño (26-40).