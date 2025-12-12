La desaladora agrícola, financiada por el Gobierno de Canarias y el Cabildo, refuerza la respuesta a la sequía y mejora la eficiencia energética del riego de agua en Lanzarote

Lanzarote estrena una nueva desaladora agrícola que suministrará 2.500 m³ diarios de agua. Ayuntamiento de Lanzarote

La isla de Lanzarote cuenta desde hoy con una nueva desaladora destinada exclusivamente al riego agrícola, una infraestructura que aportará 2.500 metros cúbicos de agua diarios y que supone un impulso clave para el sector primario en un contexto de creciente sequía.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, y el presidente del Cabildo lanzaroteño, Oswaldo Betancort, visitaron este viernes la instalación, ubicada en la Central de Desalación Díaz Rijo, en Arrecife.

La obra ha supuesto una inversión de 1,31 millones de euros y forma parte del plan regional para desplegar diez plantas similares en el archipiélago.

Medidas de calado

Durante la visita, Quintero destacó que la prolongada falta de lluvias y las altas temperaturas obligan a “medidas de calado” para garantizar agua suficiente a los agricultores.

Recordó además que el Ejecutivo canario ha destinado en los dos últimos años 7,9 millones de euros en ayudas extraordinarias para paliar los efectos de la sequía y prevé invertir 20 millones más en mejoras de redes e infraestructuras de riego.

Betancort, por su parte, subrayó que esta nueva desaladora supone “un alivio inmediato” y un paso decisivo hacia una gestión hídrica más resiliente. Afirmó que cada metro cúbico adicional es clave para proteger la continuidad de las explotaciones y de las familias que dependen del campo en la isla.

Suministro estable y de calidad

La planta incorpora tecnología del Instituto Tecnológico de Canarias mediante ósmosis inversa de alta eficiencia, capaz de reducir hasta un 25% el consumo energético respecto a sistemas convencionales.

Su puesta en marcha contribuirá a garantizar un suministro estable y de calidad, favoreciendo además la preservación de paisajes agrícolas emblemáticos como La Geria, donde el Gobierno regional ha invertido 750.000 euros en los últimos dos años.

Esta instalación forma parte del conjunto de diez desaladoras que el Ejecutivo canario desplegará en todas las islas para reforzar la lucha contra la sequía en el sector agrícola.