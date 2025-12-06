La Lanzarote International Marathon recorrió varios municipios de la isla y contó con distintas distancias, desde 5K hasta maratón completa

En la Lanzarote International Marathon han participado unos 4.200 corredores / Font Vella Lanzarote International Marathon

Un año más llega a Costa Teguise, y a otros municipios por los que discurre, la Lanzarote International Marathon. Un evento deportivo que no sólo está consolidado, sino que sigue creciendo. Este 2025, en particular, cuenta con más de 4.200 corredores que afrontarán las diferentes distancias, que van desde la maratón completa, la media maratón, los 10 km y los 5K.

Distintas salidas para distintas distancias

El jueves 4 de diciembre se produjo a las 18:00 la salida de la carrera Papá Noel de 5km.

Este sábado 6 de diciembre se produjeron las demás salidas desde distintos puntos. A las 08:00 se produjo la salida de la maratón, de 42km, desde Costa Teguise. La media maratón, 21km, salió desde el Puerto del Carmen a las 10:30 horas. Por último, a las 12:00 desde Arrecife salió la última carrera con la modalidad de 10km.