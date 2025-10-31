Lanzarote, junto al Royal Ocean Racing Club (RORC) y Calero Marinas, estarán en la presentación de la cita deportiva RORC Transatlantic Race

Lanzarote se presentará como referente de la vela internacional / Cabildo Lanzarote

El Cabildo de Lanzarote, a través de SPEL- Turismo Lanzarote, participará el próximo 3 de noviembre en Londres, junto al Royal Ocean Racing Club (RORC) y Calero Marinas, en la presentación de la cita deportiva RORC Transatlantic Race, que partirá desde Lanzarote el 11 de enero de 2026.

El acto, que tendrá lugar la víspera del inicio de la feria turística World Travel Market, se celebrará en el Royal Ocean Racing Club, una referencia de la capital británica, y estará dirigido a un público altamente cualificado, vinculado con el mundo de la navegación y los grandes eventos deportivos.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de recualificación del destino que impulsa SPEL-Turismo Lanzarote, orientada a reforzar la imagen de la Isla en un mercado tan maduro como el británico, mediante alianzas con marcas y sectores de alto valor añadido. Así, el objetivo compartido de las entidades organizadoras es consolidar a Lanzarote como punto de referencia en el Atlántico para la vela internacional.

Durante la misma jornada, SPEL-Turismo Lanzarote también mantendrá un encuentro institucional con British Airways, compañía con la que se busca afianzar una colaboración estratégica a medio plazo.