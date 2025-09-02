Las Celias lucirán en el próximo Carnaval de 2026 nuevos trajes en conmemoración de su 30º aniversario

Las Celias de Tenerife celebran su 30 aniversario con novedades para el Carnaval de Santa Cruz 2026. Imagen cedida por el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, recibieron en el Consistorio a una representación de Las Celias de Tenerife para conmemorar su inminente 30 aniversario en 2026.

Durante el encuentro, el grupo hizo partícipe a los representantes municipales de su secreto mejor guardado: el diseño de los nuevos trajes que lucirán en el próximo Carnaval y que estrenarán en la Cabalgata Anunciadora.

El alcalde destacó la importancia de la agrupación, afirmando que “Las Celias son un emblema de nuestro Carnaval porque su trayectoria y su constante renovación son un ejemplo para todos, y es un honor para nosotros celebrar con ellas este 30 aniversario”. Así, Bermúdez aprovechó para agradecer al grupo su colaboración y su compromiso con la fiesta, recordando que “Las Celias son un grupo con identidad propia que ya forman parte fundamental del espíritu y la esencia de nuestro Carnaval gracias a sus 30 años de historia”.

Incremento de la asignación para los grupos del Carnaval

Por su parte, el concejal Caraballero aseguró que el Ayuntamiento de Santa Cruz está trabajando para aumentar la asignación económica a los grupos del Carnaval en el próximo presupuesto municipal. “A pesar de que ya hemos subido esa asignación un 15% en los últimos dos años, estamos comprometidos a seguir apoyando a nuestros grupos para que puedan seguir creciendo y haciendo historia en el Carnaval y nuestro compromiso es extensivo a Las Celias”, explicó el responsable de Fiestas.

En un gesto de gratitud, los representantes de Las Celias de Tenerife agradecieron el apoyo continuo que han recibido por parte del alcalde y del Consistorio, destacando la estrecha relación que mantienen con la institución para seguir llevando la magia y la tradición del Carnaval a todos los rincones de la ciudad.