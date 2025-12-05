Para las cofradías de Canarias, «resulta inaceptable que una propuesta de esta magnitud, se haya propuesto de esta manera»

Las Cofradias de Las Palmas y el Cabildo de Gran Canaria muestran su rechazo contra la autorización que se planea para la pesca con cerco industrial y la acuicultura de atún rojo y rabil.

La iniciativa en marcha supone la captura de ejemplares jóvenes a los que luego se engorda. Cabe destacar que para engordar un kilo de atún hacen falta 15 kilos de pescado fresco.

Secretaría de Pesca

En muchas ocasiones, los pescadores encuentran escasez de carnaza para poder pescar y el cerco industrial empeoraría todavía más la situación. Con el fin de evitar que la iniciativa se materialice, el Cabildo de Gran Canaria promoverá una moción en su contra en la corporación insular y presentará una queja ante la Secretaría de Pesca del Ministerio.

Por su parte, para las cofradías de Canarias, «resulta inaceptable que una propuesta de esta magnitud e impacto, que compromete de manera crucial y directa al futuro de las pescas en Canarias, se haya propuesto de esta manera».