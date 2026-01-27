El objetivo de la entidad grancanaria es «mejorar las condiciones de vida de la ciudad»

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria presentó este martes un Proyecto de Presupuestos Generales para el 2026 que asciende a un importe global de 559 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,3 % respecto a 2025, con el objetivo de “mejorar las condiciones de vida de la ciudad y cumplir con el programa de gobierno”.

Por su parte, el presupuesto general del sector público local, que engloba al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, sociedades mercantiles, consorcios y empresas municipales, será de 764 millones de euros, un 6,3 % de crecimiento frente al curso anterior, detalló Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, en rueda de prensa.

Esencial para políticas públicas

Darias destacado que estos presupuestos son un “componente esencial” en todas las políticas públicas porque contribuyen al cumplimiento de los compromisos del programa de gobierno municipal y servirán para “fijar prioridades, reconocer avances y actuar en los logros pendientes».

Esta acción presupuestaria se fundamenta en el deseo de “seguir transformando la ciudad, mejorar los barrios y la atención a quienes vivimos en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria”, afirmó Darias, que también resaltó que el presupuesto crece en materia de vivienda, higiene urbana, movilidad, políticas sociales, vías y obras o deportes.

“Este presupuesto está orientado a mejorar las condiciones de vida de Las Palmas de Gran Canaria, es sostenible y tampoco compromete el bienestar de las personas futuras. Responde a las necesidades y demandas ciudadanas al contar con una priorización importante en la inversión en el servicio público urbano”, enfatizó la alcaldesa.

Crecimiento en casi todos los departamentos

Estas nuevas cuentas tendrán unos ingresos estimados de 558,9 millones de euros, mientras que los gastos ascenderán a 558,8 millones de euros, lo que deja un margen de apenas 100.000 euros, y con endeudamiento al cero por ciento, aseguró Francisco Hernández Spínola, concejal del área de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos.

El crecimiento en torno a 28 millones de euros con respecto a 2025 de las cuentas municipales “dota de capacidad financiera” a los servicios municipales, organismos autónomos y sociedades mercantiles para desarrollar “con garantía de éxito las acciones necesarias” en su ámbito de trabajo, afirmó el concejal

Sobre los presupuestos por áreas municipales, Hernández Spínola explicó que crecen en todos los departamentos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, salvo en Aguas por la entrada en vigor de la nueva ordenanza del servicio del Ciclo Integral del Agua en la ciudad.

Las Palmas de Gran Canaria aprueba un presupuesto de 559 millones para el 2026/ Imagen cedida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Renovación y actividades socioculturales

Darias explicó que el esfuerzo inversor del Ayuntamiento, que será de 103,5 millones de euros, irá destinado a proyectos de instalación de renovables en colegios públicos de la ciudad, la accesibilidad a la Metroguagua, la construcción de más de 300 viviendas en Tamaraceite y en Doctor Chiscano o en la adecuación del muro de la Playa de Las Canteras.

Así mismo, con esta partida se licitarán los nuevos contratos de actividades socioculturales, para aumentar de 42 a 61 los centros escolares con actividades extraescolares, de servicio y atención a domicilio o un nuevo portal web para animales extraviados, así como el Plan Integral de Reasfaltado o la mejora en alumbrado y parques y jardines.