Esta iniciativa funciona como un buzón de consultas que se atienden posteriormente por personal especializado



Las Palmas de Gran Canaria reactiva ‘VIDAS’, un recurso para jóvenes sobre igualdad, diversidad y violencia de género. Imagen cedida por el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Igualdad, Diversidad y Participación Ciudadana, que dirige Betsaida González, vuelve a poner a disposición de la ciudadanía joven de cara a este curso escolar el servicio de asesoramiento ‘VIDAS’, un recurso que ofrece información y acompañamiento en materia de igualdad, diversidad, relaciones de pareja, sexualidad y violencia de género.

El servicio, gestionado por la Unidad Técnica de Igualdad de la Corporación, funciona a través de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram en el número de teléfono 682 664 989, lo que facilita un contacto cercano, anónimo, rápido y accesible para la población joven.

“Este servicio es un paso fundamental para acercar la atención en igualdad y prevención de la violencia de género a la población joven, utilizando sus propios canales de comunicación y ofreciendo un espacio seguro y confidencial”, resalta la concejala González.

Dirigido a personas de entre 13 y 30 años

’VIDAS’ está dirigido principalmente a personas de entre 13 y 30 años, aunque también pueden hacer uso de él familiares y profesorado que detecten la necesidad de apoyo en su entorno. Este canal permite plantear dudas en cualquier momento del día y funciona como un buzón de consultas, que son atendidas posteriormente por personal especializado.

Así, la concejala resalta que esta iniciativa no se trata de un servicio de atención inmediata ni de urgencias, por lo que en caso de situaciones críticas se deriva a recursos especializados como el 112 o el 016.

Objetivos de la iniciativa

Entre sus objetivos, se encuentra fomentar relaciones de pareja sanas e igualitarias, prevenir la violencia machista y las LGTBI+fobias, visibilizar la diversidad sexual, y dotar a la juventud de un recurso de confianza y cercano que favorezca la toma de conciencia sobre la importancia de la igualdad en la vida cotidiana.

El servicio ‘VIDAS’ se articula además como un punto de derivación hacia otros recursos municipales y especializados, con el fin de garantizar una atención integral a las personas que lo necesiten.