El ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria refuerza la atención a personas vulnerables

RTVC / EFE
RTVC / EFE

El consistorio destina 3.071.208,59 euros a entidades sociales que atienden a personas y familias en situación de vulnerabilidad

Personas dependientes
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria destina tres millones de euros a entidades sociales

El ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó este jueves el último de los 14 convenios previstos este año con entidades sociales del municipio. Se alcanza así una inversión de 3.071.208,59 euros destinada a reforzar la atención a las personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Con este acuerdo, la Fundación Canaria FORJA recibirá 140.000 euros para la ejecución de tres programas centrados en la atención integral, la salud mental y la prevención de adicciones. Las iniciativas se desarrollarán a lo largo de 2025 en diferentes barrios de la capital grancanaria.

El primer programa ofrece apoyo emocional y actividades grupales para promover la autonomía personal y el bienestar de personas mayores. El segundo proporciona atención psicológica individual y grupal a personas derivadas por los servicios sociales municipales. El tercero y último promueve talleres preventivos en centros educativos dirigidos a jóvenes, profesorado y familias, orientados a reducir el consumo de drogas y el uso problemático de las nuevas tecnologías.

