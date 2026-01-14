El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria invierte 1,5 millones de euros en vehículos diseñados para mejorar la respuesta de los Bomberos ante emergencias en toda la ciudad

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha incorporado tres nuevos camiones al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) tras una inversión municipal de 1,5 millones de euros, dentro del plan de modernización de los recursos materiales del cuerpo de Bomberos.

La alcaldesa, Carolina Darias, y el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, presentaron este miércoles los nuevos camiones de primera salida, ya operativos, que permitirán mejorar la rapidez, seguridad y eficacia en la atención de emergencias, especialmente en calles estrechas o de difícil acceso. Los vehículos se diseñaron específicamente para adaptarse a la orografía y al entramado urbano de la ciudad.

Cisterna de 2.000 litros

Los nuevos camiones cuentan con doble cabina para seis efectivos, motores de 280 caballos de potencia, cisterna de 2.000 litros y equipamiento para incendios, rescates y atención sanitaria, lo que permite intervenir desde el primer minuto con todos los medios necesarios. Según el Ayuntamiento, el 98 % de las intervenciones en incendios pueden resolverse con los caudales que manejan estos vehículos.

La incorporación de estas unidades forma parte de una inversión global de cerca de 4 millones de euros realizada durante el actual mandato para mejorar los medios del SEIS, que incluye la renovación del parque móvil, equipos de protección individual y material técnico especializado, reforzando así la seguridad tanto de la ciudadanía como del personal operativo.