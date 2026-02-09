ES NOTICIA

Directo
InicioCorporativa

Las pasiones que mueven a Canarias protagonizan la nueva entrega de ‘Noveleros’

Gabinete de Prensa
Gabinete de Prensa

El programa de Televisión Canaria presenta este martes a las 22:30 horas cuatro historias donde los hobbies se transforman en una forma de entender la vida

El programa ‘Noveleros de Televisión Canaria mostrará este martes 10 de febrero, a partir de las 22:30 horas, cómo las aficiones pueden evolucionar hasta convertirse en auténticas pasiones o incluso en un medio de vida. A través de un recorrido por diferentes islas, el espacio que cada semana retrata la identidad canaria a través de historias cotidianas dará voz a cuatro isleños que han encontrado en sus intereses personales la motivación necesaria para superar barreras o ayudar a los demás.

Una de estas historias es la de Betsaida, quien lidera un particular «club del enganche» donde el hilo y la aguja son los protagonistas. Lo que comenzó como un aprendizaje de crochet durante su embarazo se ha transformado en una profesión; ahora, ella y su grupo se reúnen semanalmente para crear obras de arte mediante la técnica del ganchillo, reivindicando el valor de la artesanía y el trabajo manual.

La superación personal llega de la mano de Hugo, un joven con parálisis cerebral cuya determinación no conoce límites. Su afición por el deporte lo ha llevado a practicar disciplinas como la natación y la hípica, con el sueño firme de representar a las islas en los Juegos Paralímpicos. Su historia es un testimonio de cómo el compromiso deportivo puede ser el mejor motor de inclusión.

Betsaida, Hugo, Juan y Dani demuestran en esta entrega de ‘Noveleros’ que pueden transformar aficiones en proyectos de vida.

El programa también se traslada a Tenerife para conocer la labor de Juan, quien desde hace más de una década dedica su vida al rescate de mascotas abandonadas. Acompañado de su perrita Telma, Juan ha logrado tejer una red de voluntarios que donan su tiempo y esfuerzo para garantizar que ningún animal se quede sin hogar, demostrando que el amor por los animales puede movilizar a toda una comunidad.

Por último, el joven Dani representa la pasión absoluta por la música. Desde que descubrió el saxofón en su infancia, el instrumento se ha vuelto inseparable de su día a día. Con el apoyo incondicional de su entorno, Dani lucha por alcanzar su meta profesional en el mundo de la música, un camino marcado por la disciplina y el talento.

Cuatro historias que reflejan cómo la pasión, la solidaridad y la constancia pueden transformar aficiones en proyectos de vida y en inspiración para toda la comunidad.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Carmen Rosa Toledo López es la Gran Dama de Las Palmas de Gran Canaria 2026

El Cabo, primer Premio de Interpretación en el Concurso de Rondallas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

El PP gana las elecciones de Aragón y ahora depende aún más de Vox

Gio Shermadini elegido Mejor Jugador de la jornada por vigesimosexta vez en su carrera

Emoción en la última jornada del fútbol sala canario

Contáctanos: Oficina del espectador

© Radio Televisión Canaria, 2026