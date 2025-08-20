La jornada de este miércoles se caracterizará por el descenso de temperaturas, más suaves en todas las islas, menos en el sur de Gran Canaria donde todavía se pueden llegar a los 34°C

Continúa el riesgo por incendios forestales. Imagen Cabildo de Tenerife

Nueva jornada marcada por el descenso de temperaturas que difícilmente superarán ya los 34°C por el sur de la isla de Gran Canaria.

Habrá nubosidad baja por el norte, dependiendo de la isla, a menos de 800 o 900 metros de altitud, mientras que en resto se podrá disfrutar de un miércoles soleado y con temperaturas que tienden a descender entre este miércoles y jueves.

El calor intenso dará un pequeño respiro, aunque los termómetros volverán a subir este viernes y ya con vistas al fin de semana. No obstante, los valores no alcanzarán los registros de la semana pasada con temperaturas frecuentes por encima de los 40 grados.

Habrá que esperar a la próxima semana para tener una estabilidad de temperaturas más suaves y más acordes a los veranos en el archipiélago.

El viento alisio sigue soplando a nivel de costa de manera variable y flojo en cumbres. Si queremos ir a la playa, lo mejor será hacerlos en las costas del sur de las islas ya que por el norte y el este habrá series de olas rondando el metro y medio de altura.

Riesgo de incendios forestales

El Gobierno de Canarias mantiene la situación de alerta por riesgo de incendio forestal para las islas de El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, en las zonas situadas a más de 600 metros por el norte y a partir de 400 metros en el resto de las vertientes. En La Palma en las zonas situadas a más de 600 metros en la mitad este y a más de 400 metros en la mitad oeste de la isla.

La lluvia y las tormentas llegan a la península y Baleares

Baleares estará este miércoles en aviso naranja (riesgo importante) por tormentas y lluvias de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora en Mallorca, a la que se suman también Cataluña y la Comunidad Valenciana en el Mediterráneo con aviso amarillo (riesgo para ciertas actividades), además del País Vasco y Navarra, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Como contraste a la anterior situación, en Andalucía, la provincia de Málaga, se encuentra en aviso amarillo por temperaturas, hasta 36 grados, además de fenómenos costeros, y asimismo Almería capital en la zona del poniente por temporal marítimo.

Por calor está en nivel amarillo en Andalucía, la zona de la Axarquía y Sol y Guadalhorce en Málaga; se prevén temperaturas de hasta 36 grados y vientos terrales.

Además Málaga está en alerta amarilla por fenómenos costeros, con olas de 2 a 3 metros y asimismo la zona del poniente de Almería capital.