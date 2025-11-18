El equipo grancanario comenzó perdiendo pero se impuso en el último cuarto ganando al Le Mans Sarthe por 88 a 90 en la Basketball Champions League

El Dreamland Gran Canaria se mantiene invicto en la Basketball Champions League. Club Baloncesto Gran Canaria.

El Dreamland Gran Canaria superó el trámite continental ante un Le Mans por 88-90. Los amarillos se hacen con el liderato del Grupo H desde la cuarta jornada de la Liga de Campeones.

El colombiano Braian Angola, con 25 puntos, 7 asistencias y 27 de valoración, fue el mejor de un choque repleto de vaivenes y dominado por los locales hasta la recta final del duelo.

Primer cuarto bajo la presión de los franceses

Los de Lakovic se vieron superados por el poderío físico de su rival, además de la experiencia de una plantilla que necesitaba ganar fuese como fuese para optar al Play-in, objetivo en el que se encuentra involucrado también el KK Spartak y el SL Benfica.

El conjunto insular se mantuvo en los primeros compases con los triples de Vila y Samar (11-8), hasta que la dirección de Berhanemeskel propició una primera hemorragia cierre del primer cuarto (24-16).

Segundo parcial

En el segundo parcial, Angola asumió los galones del Dreamland (12 puntos antes del descanso), y aunque el equipo galo estiró las diferencias hasta los 14 puntos (39-25), tanto el escolta colombiano como Salvó y Kuath lograron ajustar el marcador a solo cuatro de diferencia (45-41).

Salvó logró frenar el ímpetu galo pero la derrama fue aumentando paulatinamente con el acierto de Yeguete y Williams (39-25), provocando el tiempo muerto -y el consecuente enfado- de Jaka Lakovic.

Tercer cuarto

A la vuelta de vestuarios, Pelos y Salvó firmaron las tablas provisionalmente a base de triples (47-47) pero fue un espejismo, ya que el juego interior de los franceses volvió a hacer estragos con el paso de los minutos (62-51).

No obstante, el acierto en el tiro libre pasó factura al Le Mans, que no llegaba a consolidar su ventaja ante un Granca que se negaba a tirar la toalla (63-57). Labeyrie y Pelos entraron en juego para asomar a los claretianos en el electrónico (63-60), si bien DiLeo y Thomas volvieron a refrenar el empuje visitante 75-65.

Último cuarto

El Granca lanzó el órdago con un 0-8 de parcial nada más empezar el último cuarto. LLegando a estar a solo dos puntos de los pupilos de Guillaume Vizade (75-73). A partir de ahí, se entró en un intercambio de canastas algo atropellado y caótico que benefició a la escuadra gala (82-80) a menos de cinco minutos para la conclusión).

Angola asumió la dirección de juego y Pelos ejecutaba con su polivalencia característica, poniendo por primera vez por delante en el marcador al Granca en la recta final del choque (82-83).

En el posterior intercambio de errores, Kuath y Samar rescataron el triunfo en un final de infarto que terminó dilucidándose por un apretado 88-90. El Dreamland Gran Canaria se mantiene en la condición de invicto en la Basketball Champions League (BCL).

Cómo llegan ambos equipos al partido

El equipo canario se encuentra en buen estado de forma, a pesar de la derrota en la última jornada de la Liga Endesa frente al Joventut. Jugadores como el argentino Nico Brussino y el escolta Isaiah Wong han sido clave para este buen inicio en la competición europea.

La efectividad desde la línea de tiro libre fue uno de los mayores defectos de la plantilla de Lakovic al comienzo de la temporada, un inicio irregular que ha logrado contrarrestar gracias a varios jugadores que han dado un paso adelante en momentos clave.

Es el caso del veterano pívot Mike Tobey, de origen estadounidense y nacionalizado esloveno, quien promedia 10 puntos y 5,5 rebotes en los cuatro partidos disputados en la BCL.

Por otro lado, el conjunto francés llega al partido tras una mala racha en la liga nacional, luego de perder frente a dos equipos de máximo nivel como el París y el Mónaco. En la liga francesa, Le Mans se encuentra en la sexta posición con cinco victorias y tres derrotas.

En la BCL, dos nombres de Le Mans resuenan por encima del resto: el base estadounidense Trevor Hudgins, máximo anotador y asistente del equipo con un promedio de 17,5 y 5 asistencias respectivamente, y el escolta Johnny Berhanemeskel, quien promedia 15 puntos por partido.

Últimos resultados H2H

En los tres enfrentamientos que los dos equipos han disputado a lo largo de su historia, el Dreamland Gran Canaria ha conseguido llevarse la victoria. En la jornada 2, los de Lakovic alcanazaron el triunfo por un resultado ajustado de 73-68 en casa.