La Policía Nacional levanta 23 actas por consumo y tenencia de drogas además de una acta por tenencia de arma y otra por desobediencia a los agentes

Agentes de la Policía Nacional y la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria levantan 23 actas por consumo y tenencia de drogas en un local de ocio de la capital grancanaria.

En el marco de un operativo de control y prevención identificaron 50 personas. Un dispositivo en el que también, levantaron un acta por tenencia de arma y otra por desobediencia a los agentes actuantes.

Detención por atentado a la autoridad

También, una persona ha sido detenida por un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad y puesto en libertad después de pasar a disposición judicial. Mientras, a un ciudadano extranjero se le ha incoado un procedimiento de expulsión, de acuerdo con la ley.

Operación coordinada por la Policía Nacional pertenecientes a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) , la Brigada Provincial de Extranjeria y Fronteras y la Unidad de Guias Canino. Por otro lado, se han unido agentes de Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (GOIA) de la Policía Local. Los controles se han desarrollado tanto en el interior del local como en el entorno.

La Policía Local levantó actas por supuestas infracciones administrativas relacionadas con la seguridad y los permisos del establecimiento. Además, por permitir el consumo de cocaína en el interior del local.