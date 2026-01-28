ES NOTICIA

Llega un cayuco a El Hierro con 97 personas, entre ellas un bebé de tres meses

RTVC / EFE
El cayuco, procedente de Gambia, arribó de noche a La Restinga, en el Hierro y todos los ocupantes recibieron atención en el puerto

Un cayuco con 97 personas a bordo, incluidos 19 mujeres y tres menores, entre ellos un bebé de tres meses, arribó durante la noche del martes al puerto de La Restinga, en El Hierro.

Según informaron los servicios sanitarios y de emergencia, ninguna de las personas necesitó ser trasladada al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes.

Los migrantes, en su mayoría hombres de origen subsahariano, relataron que realizaron una travesía de nueve días desde Brufut, en Gambia.

Permanecerán bajo custodia policial

Entre los pasajeros también viajaban personas de Senegal, Guinea Conakry, Mali, Burkina Faso y Costa de Marfil. Fueron atendidos en el puerto por Cruz Roja, el SUC, la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Tras recibir atención inicial, los ocupantes fueron trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en San Andrés. Permanecerán bajo custodia policial y recibirán apoyo de la ONG “Corazón naranja – Ebrima Sonko” hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla.

