El archipiélago recibe a 1.334 personas de forma irregular frente a las más de 9.000 registradas en marzo del pasado año

Un total de 1.334 migrantes alcanzaron las costas canarias de forma irregular hasta mediados de marzo de 2026. Esta cifra supone un descenso drástico del 85,3 % respecto al mismo periodo del año anterior. Los datos del Ministerio del Interior confirman una reducción notable del tránsito migratorio hacia las islas.

Efectivos de emergencias atienden a personas en el muelle de La Restinga, en el municipio de El Pinar, a 14 de octubre de 2025, en El Hierro, Islas Canarias (España) / Europa Press Canarias – Europa Press – Archivo

La estadística oficial refleja una caída drástica en el número de pateras y cayucos que llegan a las islas. Un total de trece embarcaciones tocaron tierra en Canarias durante los primeros meses de este año.

Descenso en el número de embarcaciones

Esta cifra representa un 90,6 % menos de barquillas comparado con las 138 registradas el pasado curso. La ruta canaria muestra una estabilidad atípica respecto a la intensidad vivida durante el primer trimestre de 2025.

Los expertos observan este cambio de tendencia con cautela mientras analizan las causas de esta disminución. La vigilancia en los puntos de origen influye directamente en estos nuevos datos publicados por el Gobierno.

Contraste con el resto del territorio nacional

El escenario en el conjunto de España presenta una dinámica diferente a la tendencia observada en el archipiélago. Un total de 5.606 migrantes accedieron al país de forma irregular por distintas vías de entrada.

Esta cantidad global supone una reducción del 50 % si comparamos el dato con los 11.231 del año anterior. Sin embargo, las llegadas a la Península y Baleares crecen un 39,3 % en este mismo periodo.

Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla también experimentan un repunte significativo por vía terrestre. El Ministerio del Interior destaca este incremento del 479 % respecto a las cifras de marzo de 2025.

Repunte de la vía terrestre en las ciudades autónomas

La presión migratoria se traslada con fuerza hacia las fronteras terrestres de Ceuta durante estos meses. Un total de 1.604 personas cruzaron el perímetro fronterizo ceutí frente a los escasos 266 del año pasado.

Melilla también registra un ligero aumento en las entradas terrestres con 37 personas contabilizadas por las autoridades. La vía marítima en estas zonas permanece prácticamente inactiva con registros mínimos de ocupación.

Este cambio de flujos dibuja un mapa migratorio muy distinto al habitual para el inicio del año. Las autoridades mantienen los dispositivos de seguridad activados ante cualquier posible variación en las rutas actuales.