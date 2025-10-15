Llegan las primeras lluvias de otoño a Canarias

A partir del jueves caerán precipitaciones en las islas occidentales siendo más abundantes en el norte y se mantienen las temperaturas

Informa: Antonio Cárdenes.

Tras varias semanas de calor y cielos despejados, las primeras lluvias de otoño llegarán a partir del jueves a Canarias. Durante este miércoles, los cielos estarán cubiertos en el norte de las islas más montañosas y despejado en el resto.

Nubosidad en Gran Canaria. Antonio Rico.

Estas precipitaciones tan esperadas continuarán también durante la jornada del viernes.

Las temperaturas se van a mantener estables, salvo un ligero descenso en las máximas que no subirán por encima de los 26 grados en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y las mínimas serán algo más altas para la época del año en la que nos encontramos, llegando hasta los 21 grados. En la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, las máximas alcanzarán los 25 grados.

Después de los meses secos del verano llegan las lluvias que son relevantes para el equilibrio del ecosistema. Con su humedad se recuperan los suelos y muchos cultivos.

Las lluvias otoñales suelen ser más constantes y suaves que las tormentas veraniegas, y en este caso no vendrán acompañadas de vientos fuertes, muy beneficioso para la agricultura.

Sin viento

Son lluvias que llegan por un frente que se encuentra cerca de Madeira y que afectará a Canarias. Por el momento, el viento no soplará con fuerza, será flojo del noroeste, y en las islas orientales será del norte flojo.

Las rachas más pronunciadas se producirán en las cumbres de La Palma, Tenerife y Gran Canaria. En estas zonas será del suroeste moderado.

En el mar tampoco será destacado el oleaje, en el noroeste habrá olas de algo más de un metro de altura con marejada en las costas del sur.