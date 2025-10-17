Las lluvias que se preveían intensas en las islas occidentales serán moderadas durante todo el día. Se mantiene la prealerta por lluvias en La Palma, La Gomera y El Hierro

Se rebaja la intensidad de la lluvia en La Palma, La Gomera y El Hierro. La jornada de este viernes amanece con abundante nubosidad en el archipiélago y algunos chubascos moderados en las islas de La Gomera, El Hierro, La Palma y ocasionalmente en Tenerife. El Gobierno de Canarias ha declarado una prealerta ocasionada por el aviso amarillo activado por Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Se rebaja la intensidad de la lluvia en La Palma, La Gomera y El Hierro. RTVC.

Las nubes de tipo medio y alto cubrirán los cielos en todo el archipiélago y dejarán algunas lluvias que, si bien, en un principio, apuntaba a una borrasca con lluvias intensas, esta mañana han quedado en precipitaciones moderadas, en concreto en La Gomera, El Hierro, La Palma y, ocasionalmente, en Tenerife y norte de Gran Canaria, según ha adelantado el servicio de Metereología de RTVC.

En este sentido, durante esta madrugada han caído dos litros de agua por metro cuadrados en La Palma y «no se descarta que continúen estas precipitaciones durante todo el día», ha señalado la misma fuente. En las primeras horas de la mañana, también, se ha recogido esta misma cantidad en Valverde, El Hierro.

A partir del mediodía, las lluvias se desplazarán hacia Tenerife y norte de Gran Canaria, y en puntos de esta última «podrían continuar durante buena parte de la tarde».

En general, las precipitaciones serán de carácter débil y ocasional, aunque podrían concentrarse de forma más persistente en las vertientes norte y zonas de medianías. En las islas orientales no se descarta alguna llovizna dispersa.

Las temperaturas, en líneas generales, oscilarán los 25 grados en el archipiélago canario.