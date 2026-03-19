El Instituto Geográfico Nacional registra el movimiento sísmico a 26 kilómetros de profundidad

El Instituto Geográfico Nacional detectó este jueves un sismo de magnitud 2,4 en el municipio herreño de La Frontera. El temblor ocurrió a las 11:30 horas a una profundidad de 26 kilómetros. Esta sacudida forma parte de la actividad sísmica habitual que registra el archipiélago canario de forma continua

Localizan un terremoto de magnitud 2,4 en el municipio de La Frontera / IGN

Los sistemas de medición ubicaron el epicentro en las coordenadas 27.7213 de latitud y -18.0277 de longitud. El movimiento se localizó exactamente al suroeste de La Frontera durante la mañana de hoy.

La red de seguimiento del Instituto Geográfico Nacional analizó los datos de forma inmediata. El organismo confirmó que el evento alcanzó una magnitud de 2,4 mbLg en la escala de medición. A pesar de la profundidad, los sensores captaron la señal con total nitidez.

Actividad recurrente en la zona

Este fenómeno representa un nuevo evento propio de la geología volcánica de las Islas Canarias. El archipiélago convive con estos movimientos naturales debido a su origen y formación volcánica.

Por otra parte, la isla de El Hierro ya registró otro sismo similar hace apenas dos días. Aquel evento ocurrió frente a la costa de Valverde con una magnitud ligeramente superior de 2,6.

En aquella ocasión, el foco del temblor se situó a 23 kilómetros bajo el nivel del mar. La suma de estos episodios refleja la dinámica interna que caracteriza al subsuelo de la isla del meridiano.