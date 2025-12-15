El programa se adentra este martes, a las 23:40 horas, en uno de los oficios más extremos de Canarias

Este martes 16 de diciembre, a las 23:40 horas, ‘El Jefe soy yo’ contará con autónomos de trabajos verticales, pedida de mano en las alturas e historias que muestran la fuerza del tejido autónomo canario. En su tercer capítulo, el programa presentado por Kike Pérez se adentra uno de los oficios más extremos del Archipiélago: los trabajos verticales, donde los autónomos desempeñan su labor suspendidos a decenas de metros del suelo, desafiando al vértigo… y a la gravedad.

Lo que en un principio parece un reto asumible se convierte rápidamente en una experiencia límite: cuerdas, mosquetones, arneses poco tranquilizadores y una altura que impone respeto. Todo ello bajo la atenta, y algo imppertinente, supervisión de Kike “El Rubio”, la IA del programa, que contrapone lógica y protocolos a los miedos muy humanos del presentador.

La jornada en las alturas culmina con un momento tan inesperado como inolvidable: una pedida de mano en lo alto de un edificio, un gesto tan valiente como emocionante que convierte el vértigo en pura emoción.

El episodio se completa con tres historias de superación y emprendimiento que reflejan la diversidad y la fortaleza del tejido autónomo canario. Kali, que llegó a Canarias en cayuco y hoy dirige una frutería convertida en símbolo de integración y esfuerzo. Marcela Kaufman, artista y empresaria capaz de transformar cualquier espacio en una obra de arte. Y un fisioterapeuta ciego que regresa a las Islas para abrir su propio centro, en una historia cargada de sensibilidad que incluye la visita sorpresa de Adrián Rosales.

Además, el episodio podrá volver a ver el sábado a las 19:50 horas y domingo a las 10:30 horas.