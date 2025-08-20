Los primeros habitantes de La Gomera convivían con su ganado en cueva, según se desprende de las últimas excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en Lomito del Medio, en San Sebastián de La Gomera

En la imagen, las excavaciones arqueológicas Lomito del Medio. Fotografía: Gobierno de Canarias

La tercera campaña de excavaciones arqueológicas Lomito del Medio (San Sebastián de La Gomera), consolida este yacimiento como uno de los enclaves con mayor potencial para profundizar en el pasado más remoto de la isla. Con esta nueva intervención, la estratigrafía sugiere que la cueva fue usada tanto como corral de animales como espacio doméstico durante la época aborigen, un hecho inédito en el contexto insular.

Tal y como anuncia Miguel Ángel Clavijo, director general de Cultura y Patrimonio Cultural, “la reactivación de esta investigación arqueológica en 2021 ha supuesto un avance clave para conocer los modos de vida de la antigua población de La Gomera”. Este tipo de proyectos, con resultados prometedores, “no solo enriquecen el conocimiento científico, sino que también fomentan la conexión de la ciudadanía con su herencia cultural”, concluye.

La consejera de Patrimonio Histórico del Cabildo de La Gomera, Rosa Elena García, resaltó la predisposición de la Institución insular a cooperar con este tipo de iniciativas que “contribuyen a poner en valor el pasado de la isla y rescatar los testimonios de su historia”. Asimismo, destaca la cooperación entre administraciones para la materialización de estos trabajos de intervención sobre el patrimonio, en los que también han colaborado el Museo Arqueológico de La Gomera y la Unidad de Medio Ambiente del Cabildo, lo que evidencia el compromiso común de preservar y difundir el legado cultural gomero.

Según los investigadores las pruebas materiales confirman “la convivencia de personas y ganado en el mismo espacio. Fotografía: Gobierno de Canarias

Los primeros habitantes de La Gomera convivían con su ganado en cuevas

Según el arqueólogo Juan Carlos García, “es evidente la alternancia de suelos propios de lugares donde se guarda el ganado”, con un alto contenido de excrementos de ovicrápido, “y suelos propios de las actividades cotidianas de los grupos humanos que habitaron la cueva”, con vestigios de cerámica, industria lítica, cenizas, entre otros elementos. Estas pruebas materiales confirman “la convivencia de personas y ganado en el mismo espacio”, indica.

En esta última campaña, se ha llevado a cabo una excavación en extensión para ampliar la superficie intervenida hasta la mitad de la cueva. De esta forma, se pretende esclarecer el carácter multifuncional de la cavidad con el “análisis del registro arqueológico formado por más de setecientos vestigios de variada naturaleza”, explica la arqueóloga Sandra Cancel. Entre los materiales recuperados destacan las evidencias óseas animales y malacológicas vinculadas al consumo, restos vegetales carbonizados y desecados, y elementos tecnólogos y artesanales de la vida cotidiana como fragmentos de cerámica, lascas de piedra con huellas, punzones de hueso, cuentas de conchas, entre otros.

Entre los materiales recuperados destacan las evidencias óseas animales y malacológicas vinculadas al consumo. Fotografía: Gobierno de Canarias

Cabe recordar que el Lomito del Medio cuenta con la secuencia estratigráfica más completa registrada en la isla y también con las dataciones más antiguas del poblamiento gomero, el siglo I d.C., según los sondeos realizados en 2009. En esta campaña “se van a realizar nuevos estudios de Carbono 14 para completar o matizar la cronología de este enclave que puede haber sido uno de los primeros asentamientos aborígenes de la isla”, sostiene el antropólogo José Miguel Trujillo.

En septiembre continuarán las excavaciones

La segunda fase de esta campaña, que continuará a mediados de septiembre, consiste en estudiar el uso histórico del entorno a través de un análisis territorial para desarrollar un inventario de los bienes arqueológicos y etnográficos en el Barranco de Las Puertitas.

Con esta prospección patrimonial, en la que participarán tanto arqueólogos como antropólogos, se pretende profundizar en la relación del yacimiento con el Barranco de Las Puertitas y el sistema de cañadas que lo rodean. De esta forma, también permitirá formular hipótesis interpretativas que guiarán futuras líneas de investigación sobre la población aborigen de la isla.

Equipo multidisciplinar

El desarrollo de esta intervención arqueológica, dado su carácter específico, conlleva la participación de diferentes especialistas del archipiélago. El proyecto, bajo la gestión de la empresa Arqueometra, está codirigido por Juan Francisco Navarro, Juan Carlos García, Juan Carlos Hernández, José Miguel Trujillo y Sandra Cancel.

La investigación cuenta también con la colaboración del proyecto “IsoCAN: Isolation and Colonisation in Oceanic Islands: The Human Colonisation of the Canary Islands” financiado por el Consejo Europeo de Investigación. El equipo de trabajo liderado por el arqueólogo Jonathan Santana llevará a cabo el análisis sistemático de los materiales recuperados, en el Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Con este proyecto, La Gomera reafirma su papel como referente para comprender la evolución del poblamiento histórico de Canarias. Las investigaciones en yacimientos arqueológicos como Lomito del Medio, centrado en las primeras generaciones llegadas desde el continente africano, o las Cuevas de Herrera González, que analizan los contactos iniciales entre aborígenes y europeos, son ejemplos del compromiso del Gobierno de Canarias por recuperar la historia del archipiélago desde el rigor científico.