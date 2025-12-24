Lotería del Niño 2026 | Estas son las terminaciones más frecuentes

La terminación que más veces ha salido premiada en la historia del Sorteo de El Niño es el número 0

Imagen de la sala de sorteos de la Lotería del Niño en 2025. EP

El sorteo de la Lotería del Niño que tendrá lugar el próximo 6 de enero tiene una historia detrás, desde 1898, que nos ha dejado las terminaciones premiadas más frecuentes.

Así, la terminación que mayor número de veces ha sido premiada es el 0, un total de 22 veces. El 7 es la terminación que ha salido del bombo un total de 14 veces. Le siguen el 4 y el 9 que han salido un total de 13 veces. Una vez más de lo que lo ha hecho el número 5. Once veces ha salido el 2 y un total de 10 veces ha salido la terminación en 6. Las terminaciones 8 y 1 han salido 9 veces y la terminación en 3 un total de 7 veces.

El año pasado, el segundo (06766) y el tercer premio (66777) de la Lotería del Niño, premiados con 75.000 y 25.000 euros al décimo respectivamente, repartieron «pellizcos» en múltiples administraciones de La Palma, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote.

