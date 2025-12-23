Cada seis de enero, coincidiendo con el Día de Reyes, el sonido de los bombos y el sonido de las niñas y niños de San Ildefonso cantando los números de la suerte son una tradición

La historia del Sorteo Extraordinario de la Lotería de ‘El Niño’ se remonta a 1941. Aunque sus orígenes están fechados en 1868. Aquí tienes la historia de un sorteo que es tradición navideña.

Primer décimo de la Lotería del Niño / Loterías y Apuestas del Estado

Los orígenes: 1868, cuando todo comenzó

Las primeras referencias de la historia de la Lotería del Niño se remontan a 1868. Desde esa fecha, este sorteo ya era conocido popularmente como «El Niño».

¿Por qué se llama Lotería del Niño?

El motivo de esta denominación es porque este evento de la lotería se realizaba siempre en torno a la fecha de la Epifanía del Señor o la Adoración al Niño por los Magos de Oriente.

La tradición vinculaba este sorteo con la festividad religiosa del 6 de enero, dándole ese carácter especial que lo distinguía de otros sorteos de la época.

La institucionalización: 1941, el año clave

Aunque el sorteo existía desde décadas atrás, no fue hasta 1941 cuando a este sorteo se le dotó de una denominación propia.

Este es el momento crucial en el que la Lotería del Niño pasó de ser un sorteo informal a convertirse en un evento oficial dentro del calendario de la Lotería Nacional.

El reconocimiento oficial: 1966

El Niño es el segundo sorteo más importante de la Lotería Nacional, solo superado por el Sorteo de Navidad.

En el año 1966 comenzó la denominación de «Sorteo de El Niño» como tal a aparecer en las listas oficiales de premios. Este fue el año en que el sorteo obtuvo su reconocimiento oficial completo.

La evolución del sorteo: cambios progresivos

Poco a poco se fueron introduciendo cambios en este sorteo, que se fue convirtiendo en uno de los más destacados de toda España.

Los reintegros: 1942

Los reintegros comenzaron a darse en 1942, apenas un año después de su institucionalización oficial.

Premios de terminación: 1946

Los premios de terminación y de reintegro se introdujeron desde 1946, ampliando las posibilidades de ganar para los participantes.

El gran cambio: del sistema antiguo al moderno en 1965

El sorteo que se ha realizado de forma ininterrumpida hasta 1965 por el sistema antiguo o tradicional.

La revolución de 1965: sistema de bombos múltiples

El cambio más destacado ocurrió desde 1965 cuando se puso en marcha el sistema moderno de la Lotería o el sistema de bombos múltiples.

Este nuevo sistema transformó completamente la forma en que se realizaba el sorteo, haciéndolo más ágil y transparente.

