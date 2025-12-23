Lotería del Niño 2026 : fecha y hora del sorteo

Después de la Lotería de Navidad llega el Sorteo Extraordinario de El Niño 2026, que se celebra el día 6 de enero, Día de Reyes

Una vez pasada la Lotería de Navidad, la ilusión está puesta en la Lotería del Niño 2026, otro de los sorteos más esperados de la Navidad.

Fecha y hora para la celebración del Sorteo Extraordinario del Niño 2026

Fecha y hora del Sorteo

El sorteo de la Lotería del Niño se celebrará el 6 de enero de 2026 a las 11:00 horas ( hora canaria) en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid, por el sistema de bombos múltiples.

La emisión para este año es de 55 series de 100.000 billetes cada una, al precio de 200 euros el billete, dividido en décimos de 20 euros. El total de la emisión asciende a 1.100 millones de euros.

Se destina a premios el 70% de la emisión, es decir, 770 millones de euros.

Premios de la Lotería del Niño 2026



La Lotería del Niño reparte 770 millones de euros en premios en más de 36.000 premios diferentes. Los premios más importantes son los siguientes:

Un primer premio de 2 millones de euros por serie.

Un segundo premio de 750.000 euros por serie.

Un tercer premio de 250.000 euros por serie.

El próximo 6 de enero, Día de Reyes, desde que comience el sorteo se podrán comprobar los números premiados en el sorteo del Niño 2026 en el comprobador de RTVC

