Luca D’Auria: “Tenerife tiene el mejor sistema de monitorización volcánica del planeta”

El responsable de Vigilancia Volcánica del INVOLCAN descarta riesgo a corto plazo y subraya que la isla cuenta con un sistema de monitorización único en el mundo por la incorporación de gravímetros cuánticos

“Tenerife cuenta con uno de los sistemas de monitorización volcánica más avanzados del planeta” y el único que cuenta con tres gravímetros cuánticos, una tecnología puntera de la que solo existen 21 equipos en todo el mundo. Así lo aseguró este miércoles Luca D’Auria, director del área de Vigilancia Volcánica del INVOLCAN, en una entrevista en ‘Buenos Días Canarias’, donde analizó el último enjambre sísmico detectado este fin de semana en el sur de la isla.

“Tenerife va a ser el único sistema volcánico del planeta que disponga de tres sensores de este tipo”, explicó el técnico, que insistió en que no hay motivos para alarma social, ya que “la probabilidad de erupción a corto o medio plazo sigue siendo baja”.

Esta tecnología permite medir con una precisión extrema las mínimas variaciones en el campo gravitatorio del terreno, ayudando a detectar cambios de masa en profundidad. Un avance que refuerza la capacidad de alerta temprana en una isla que, como recordó el científico, “sigue siendo volcánicamente activa”.

El Teide será el cuarto volcán activo en contar con este tipo de instrumentación, junto al Etna, el Kīlauea y La Soufrière, en Guadalupe, y el único que disponga de tres gravímetros cuánticos funcionando de forma conjunta.

La probabilidad de erupción sigue siendo baja

Desde el sábado, se ha registrado en el sur de Tenerife un nuevo enjambre de eventos sísmicos híbridos, compuesto por más de 700 sismos de muy baja magnitud. Se trata del séptimo de estas características detectado en la isla desde el 2 de octubre de 2016.

Sobre la naturaleza de la actividad volcánica, D’Auria indicó que se trata de “un fenómeno hidrotermal”, es decir, “movimientos de fluidos, agua caliente y gas en profundidad, moviéndose entre las fracturas de las rocas del interior del volcán que generan estos movimientos sísmicos peculiares que llamamos eventos híbridos”.

En esa línea, añadió que “en este momento no hay evidencia directa de ascenso de magma” e insistió en que no hay que preocuparse por una erupción “en las próximas semanas o meses», si bien, no hay que olvidar que Tenerife es una isla volcánicamente activa y “antes o después, esperamos que lo más lejos posible, habrá otra erupción».

Este jueves 19 de febrero habrá otra reunión del PEVOLCA en la que los expertos sacarán “una valoración sobre el estado del sistema volcánico de la isla”, que, insiste, “no presenta evidencia de una erupción próxima en el tiempo”.

Al ser preguntado por el contexto regional, señaló que “teniendo en cuenta el registro histórico y prehistórico de las erupciones canarias, sin duda La Palma tiene una probabilidad bastante alta, El Hierro, y no hay que olvidar Gran Canaria, aunque no parezca una isla volcánicamente activa, lo es”.