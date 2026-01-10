La luchada entre el CL Unión Antigua y el Rosario CL destinará su recaudación a apoyar a niños y familias afectadas por el cáncer infantil

La lucha canaria majorera se vuelca con la solidaridad en el terrero de Antigua / Cabildo de Fuerteventura

El próximo encuentro de la Liga Cabildo de Fuerteventura OPC-Sumytrans de Lucha Canaria será solidario en favor de la Fundación Pequeño Valiente, gracias a la iniciativa del Club de Lucha Unión Antigua. Todo lo recaudado en el encuentro entre el C.L. Unión Antigua y Rosario Club de Lucha de este sábado, 10 de enero, a las 20.30 horas, en el terrero de Antigua, irá destinado a esta fundación, que desarrolla una importante labor de apoyo a niños y niñas con cáncer y a sus familias.

Lucha canaria por una buena causa

La presidenta insular, Lola García, recalca la importancia de proyectos como este, señalando que “la lucha canaria vuelve a demostrar que, además de ser un símbolo de nuestra identidad, es un ejemplo de compromiso y solidaridad con quienes más lo necesitan”.

Por su parte, el consejero de Deportes, Luis González, agradece la iniciativa del Club de Lucha Unión Antigua y anima a asistir a la afición a “una cita que permite disfrutar de las tradiciones a la vez que se apoya una causa benéfica”.

Desde el Cabildo se destaca el compromiso del deporte majorero con las causas sociales, poniendo en valor la implicación de los clubes participantes y la capacidad de la lucha canaria para convertirse en un espacio de solidaridad, convivencia y apoyo mutuo.