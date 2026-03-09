En los seis encuentros del Torneo DISA Gobierno de Canarias femenino se leyó un manifiesto con motivo del Día de la Mujer

La lucha de la mujer en la arena del Terrero conquista las islas / Federación de lucha canaria

Un Día de la Mujer en Lucha. La Federación de Lucha Canaria leyó un manifiesto en todos los terreros donde se disputaba la tercera jornada del Torneo DISA Gobierno de Canarias femenino. Es mismo dice:

“Hoy, antes de que comience la luchada, la Federación de Lucha Canaria quiere detenerse un instante para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres. Reconocemos la fuerza, el esfuerzo y la determinación de tantas mujeres que, dentro y fuera del terrero, han abierto camino con valentía. Mujeres que luchan, que inspiran y que construyen igualdad cada día. La lucha canaria, como expresión de nuestra identidad y tradición, es también compromiso: compromiso con el respeto, con la equidad y con el reconocimiento del papel fundamental de las mujeres en nuestro deporte y en la sociedad. Esta arena es hoy, además, un espacio de visibilidad y de justicia. Porque la igualdad no es solo un objetivo; es una responsabilidad compartida”.

Ellas conquistan el Terrero

Y es que el ente federativo quiere dejar constancia que, por primera vez en la historia de nuestro deporte, la Lucha Canaria femenina cuenta con una estructura simétrica de tres categorías. Promoción, juvenil y senior. Un trabajo que no ha sido sencillo pero que merced al esfuerzo a las mujeres que hacen grande este deporte se ha logrado.

En lo deportivo, Unión Tetir y Candelaria en el grupo A, y Tenercina y Faro de Jandía en el B, lideran con solvencia tras la tercera jornada del Torneo DISA Gobierno de Canarias.

Grupo A

En el grupo A, las vigentes campeonas de Canarias, Tetir, ganaron en casa por 12-9 al Roque Nublo. No sin sobresaltos porque la destacada grancanaria, Tindaya Infante sumó 7 puntos para su equipo y quedó mutuamente eliminada con la destacada local, Estefanía Ramírez.

Con 9 puntos también está el Candelaria de Mirca que ganó por 11-12 en su visita al Chacaica. La destacada A palmera, Daniela Batista, le dio los 3 puntos a las suyas tras tumbar 4 adversarias, dándole las dos seguidas a todas.

El Maninidra sumó su primera victoria tras ganar en casa por 12-11 al Campitos. Brillante actuación de Miriam Hernández que sumó 5 puntos para las grancanarias entre ellas la destacada C tinerfeña, Débora Carballo.

Grupo B

En el grupo B, y coincidiendo con la `Luchada Institucional del Día de la Mujer´, el Tenercina se impuso por 12-6 al Guamasa. Yamiled Indriago fue la encargada de dejar fuera de brega a la destacada B tinerfeña, Lucía Herrera.

Con pleno de triunfo está también el Faro de Jandía que ganó a domicilio, 7-12, al Benchomo lo que deja a las majoreras igualadas con el Tenercina en lo más alto de la clasificación con 9 puntos.

Y el Santa Rita ganó por 4-12 en Lanzarote en su visita al Amigos de El Jable.