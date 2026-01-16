ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasCarnaval Canarias

Manny Manuel actuará en la Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Redacción RTVC
Redacción RTVC
Toda la actualidad del Carnaval en Canarias 2026 en RTVC

El alcalde, José Manuel Bermúdez, desveló y anticipó esta sorpresa en la Gala de Inauguración del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

En el transcurso de la Gala Inaugural del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, el alcalde, José Manuel Bermúdez, desveló y anticipó la sorpresa de que, en esta edición, en la Gala de la Reina del próximo 11 de febrero, se contará con la participación del afamado intérprete Manny Manuel.

La voz de Manny Manuel le ha brindado el privilegio de adentrarse en la vida del público, hasta llegar al alma, con melodías contagiosas o boleros. Su chispa, energía y calidez ha hecho que continúe siendo un referente de la música latina.

Trayectoria profesional de Manny Manuel

Un artista, que siempre está en busca de historias que celebran la vida, el amor y el desamor para contarlas a través de su estilo musical que ha vendido millones de copias.

Entre su discografía están Rey de CorazonesAuténticoEs mi tiempoLleno de vidaManny Manuel.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, desveló y anticipó esta sorpresa la Gala de Inauguración del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife
En la imagen, Many Manuel. Archivo.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Conocemos el orden de salida de las candidatas a Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Trump amenaza con imponer aranceles a todos los países que no apoyen su plan para hacerse con Groenlandia

Turismo destina más de 900.000 euros a rehabilitar el casco antiguo de Puerto del Rosario, en Fuerteventura

Canarias registró más muertes por ahogamientos que por accidentes de tráfico en el 2025

Fallece el pintor tinerfeño Cristino de Vera, Premio Nacional de Artes Plásticas

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2026