El alcalde, José Manuel Bermúdez, desveló y anticipó esta sorpresa en la Gala de Inauguración del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

En el transcurso de la Gala Inaugural del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, el alcalde, José Manuel Bermúdez, desveló y anticipó la sorpresa de que, en esta edición, en la Gala de la Reina del próximo 11 de febrero, se contará con la participación del afamado intérprete Manny Manuel.

La voz de Manny Manuel le ha brindado el privilegio de adentrarse en la vida del público, hasta llegar al alma, con melodías contagiosas o boleros. Su chispa, energía y calidez ha hecho que continúe siendo un referente de la música latina.

Trayectoria profesional de Manny Manuel

Un artista, que siempre está en busca de historias que celebran la vida, el amor y el desamor para contarlas a través de su estilo musical que ha vendido millones de copias.

Entre su discografía están Rey de Corazones, Auténtico, Es mi tiempo, Lleno de vida, Manny Manuel.