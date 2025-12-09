La consejera socialista del Cabildo de Tenerife y ex directora del Instituto Canario de Igualdad afirma que se ha fallado a las víctimas

La consejera socialista del Cabildo de Tenerife y ex directora del Instituto Canario de Igualdad Marián Franquet se ha unido a las voces críticas que, desde Canarias, han exigido a su formación una actitud más diligente en la gestión de estas dos denuncias de acoso sexual contra Francisco Salazar, ex alto cargo de Moncloa.

En Buenos Días Canarias, Franquet ha afirmado que hay dos líneas de actuación para cualquier organización ante un caso de este tipo que deben ser «la transparencia y la contundencia«. En su opinión se ha tardado demasiado en contactar con las víctimas y aplicar el protocolo, además de reconocer un error en la aplicación de ese procedimiento.

En ese sentido, Franquet ha afirmado que «no puede haber titubeos en la aplicación de medidas» que siempre deben ir encaminadas -ha recordado- «a proteger y reparar a las víctimas».

La consejera socialista ha recordado que cuando se dilatan los procedimientos, como ha sucedido en este caso, se revictimiza a las mujeres. Sostiene que es positivo asumir errores y pedir perdón a las víctimas, pero dice que aún no se conocen las personas responsables de esos errores y dar las explicaciones de por qué se ha fallado.