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Maroon 5, el domingo 5 de julio en el Granca Live Festival

Redacción RTVC
Redacción RTVC

La actuación no está confirmada aún por la organización del Granca Live Fest, pero sí por el grupo a través de su página web

Maroon 5 actuará el domingo 5 de julio, en el Granca Live Festival, como así ha dado a conocer la banda de Adam Levine, a través de su página web. De tal manera, que abrirán así en la isla, su gira por España.

Captura de imagen de la página web de Maroon 5.

El concierto se llevará a cabo en uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad, el estadio de Gran Canaria. La banda Maroon 5 es mundialmente conocida por sus grandes éxitos, entre ellos Payphone, This Love, Maps, She Will Be Loved y Memories.

Música en plataformas

Todo un repertorio que ha marcado generaciones y consolidado a la banda como un referente del pop-rock contemporáneo.

Actualmente, el grupo cuenta con más de 72M  de oyentes mensuales, cifra que refleja su impacto global y la relevancia de su música en plataformas de streaming. 

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