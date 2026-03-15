La actuación no está confirmada aún por la organización del Granca Live Fest, pero sí por el grupo a través de su página web
Maroon 5 actuará el domingo 5 de julio, en el Granca Live Festival, como así ha dado a conocer la banda de Adam Levine, a través de su página web. De tal manera, que abrirán así en la isla, su gira por España.
El concierto se llevará a cabo en uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad, el estadio de Gran Canaria. La banda Maroon 5 es mundialmente conocida por sus grandes éxitos, entre ellos Payphone, This Love, Maps, She Will Be Loved y Memories.
Música en plataformas
Todo un repertorio que ha marcado generaciones y consolidado a la banda como un referente del pop-rock contemporáneo.
Actualmente, el grupo cuenta con más de 72M de oyentes mensuales, cifra que refleja su impacto global y la relevancia de su música en plataformas de streaming.