El emprendimiento se consolida como la primera opción profesional entre los jóvenes de entre 15 y 21 años

Más del 30% de los jóvenes canarios prefiere ser su propio jefe, según el informe ‘Young Business Talents’

Según el ‘XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes‘ sobre las actitudes y tendencias de los jóvenes preuniversitarios españoles, elaborado por ABANCA y Praxis MMT, el 32,5% de los jóvenes canarios quiere emprender y crear su propia empresa, frente a un 18,9% que aspira a ser empleado por cuenta ajena.

Por su parte, el 19,3% optaría por ser funcionario y un 29,2% reconoce que todavía no tiene claro a qué quiere dedicarse en el futuro. A nivel nacional, el 34,5% de los jóvenes españoles elige como opción mayoritaria montar su propio negocio frente a solo un 12,5% que se inclina por ser asalariado, detalla el informe.

Entre las razones por las que los jóvenes de Canarias eligen emprender como su principal preferencia para su futuro profesional, su motivación es para dedicarse a aquello que realmente les gusta (34,2%); ser su propio jefe (31,6%), y disponer de su tiempo sin depender de un horario de oficina (22,8%).

No obstante, son conscientes de la dificultad pues el 78,5% considera que tener éxito emprendiendo es difícil o muy difícil, y en cuanto a sus sectores preferidos para emprender están los relacionados con el deporte, la economía colaborativa, el comercio, y la educación y formación (7,6%).

Pesimistas con el futuro laboral

La ‘Generación Z de las Islas Canarias’ son los jóvenes de España que se muestran más pesimistas con su futuro laboral. El 49,8% cree que el empleo empeorará en los próximos cincos años, el 26,3% piensa que la situación seguirá igual y un 23,9% opina que el empleo irá mejor.

En cambio, aunque el futuro del empleo juvenil lo ven con pesimismo, el 69,1% de los jóvenes canarios confía que conseguirán trabajo en menos de un año tras finalizar sus estudios.

Movilidad internacional

Al preguntarles si cambiarían de país por trabajo, el 67,1% de los alumnos canarios encuestados lo tiene claro y emigraría.

Aunque una gran mayoría se iría fuera de España a trabajar, este porcentaje ha bajado progresivamente en los últimos años: siete puntos porcentuales respecto al año anterior, mientras que en el año 2020 era el 82% de los jóvenes los que manifestaban que se irían fuera de nuestras fronteras.

Entre las razones por las que los jóvenes de Canarias se irían a vivir fuera, la primera opción es por vivir una experiencia nueva (37,4%), seguida de tener un mejor salario (29,4%), por la falta de oportunidades en España (20,9%) y para aprender idiomas (9,2%).

Entre los países de destino que les resultan más atractivos, lidera el ránking Estados Unidos (22,7%), Alemania (17,2%), seguido de Reino Unido (14,1%) y Canadá (8,6%).

La universidad sigue siendo la opción preferida

Estudiar una carrera es la opción preferida entre los estudiantes canarios para continuar cuando terminen los estudios que se encuentran cursando. Así lo manifiesta el 57,2% de los alumnos encuestados, por delante de estudiar un ciclo de formación profesional, elegido por el 18,1% de los jóvenes.

Por otro lado, el 12,3% declara que todavía no sabe qué camino quiere seguir, el 7,4% se incorporará al mercado laboral, el 3,7% montará su propio negocio, y un 1,2% continuará con el negocio familiar.

«También ha crecido la oferta en formación profesional, es una alternativa muy interesante y con salidas profesionales. Aun así, hoy en día, los jóvenes consideran una mejor opción estudiar una carrera universitaria», señala Nuño Nogués.

A la hora de elegir una carrera, los principales factores considerados que tendrían en cuenta son: la vocación, elegirían la que le guste (70%), la que tenga mayores salidas profesionales (57%), y la que consideren que podrá ganar más dinero (47%). Las carreras que más interés les despiertan son: Empresas/Economía (38,8%), Magisterio (28,1%), Marketing y Publicidad (24,5%) y Deportes (18,7%).

Por otro lado, el informe recoge que el 76,1% de los jóvenes canarios cree que lo que están estudiando actualmente les servirá para su carrera profesional, aunque el 24,7% ha manifestado que en algún momento se han planteado abandonar los estudios y ponerse a trabajar.